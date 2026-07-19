نماینده تبریز خبر داد؛
آغاز اجرای فاز توسعه ۱۰۰ مگاواتی و بازگشت دو توربین به مدار تولید در نیروگاه حرارتی تبریز
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی از آغاز اجرای فاز توسعه ۱۰۰ مگاواتی، بازگشت دو توربین به مدار تولید و تثبیت اشتغال کارگران نیروگاه حرارتی تبریز خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا صدیقی در نشستی با مدیرعامل هلدینگ صباانرژی، روند اجرای فاز توسعه نیروگاه حرارتی تبریز را مورد پیگیری قرار داد. در این جلسه، پس از بررسی اقدامات و مقدمات انجامشده، مقرر شد عملیات اجرایی فاز توسعه نیروگاه طی روزهای آینده آغاز شود. اقدامی که با بهرهبرداری از آن، افزایش چشمگیر حدود ۱۰۰ مگاواتی به ظرفیت تولید فعلی نیروگاه را شاهد خواهیم بود و نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه برق شمالغرب کشور خواهد داشت.
همچنین آخرین وضعیت واحدهای تولیدی نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد یکی از توربینهای غیرفعال این مجموعه طی چند روز آتی به مدار تولید بازگردد و توربین غیرفعال دیگر نیز پس از انجام عملیات اورهال تا مهرماه مجددا وارد چرخه تولید شود تا ظرفیت تولید نیروگاه بهتدریج بازیابی و تقویت شود.
صدیقی در ادامه، با تاکید بر ضرورت حفظ امنیت شغلی نیروهای متخصص این مجموعه، مشکلات و نگرانی کارگران نیروگاه نسبت به آینده شغلی خود را مورد پیگیری قرار داد و در نهایت مقرر شد همانند گذشته این نیروها در قالب قراردادی مشابه با شرکت مدیریت تولید برق به فعالیت خود ادامه دهند که در کنار توسعه ظرفیت نیروگاه و بازگشت واحدهای تولیدی، از مهمترین دستاوردهای این نشست به شمار میرود.