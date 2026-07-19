به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، این تصمیم با هدف جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی، حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از سلامت کارکنان و با موافقت استاندار فارس اتخاذ شده است.

این مصوبه شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه می‌شود.

در عین حال، دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ضروری از جمله مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس بیمارستان‌ها، واحدهای عملیاتی آب، برق و گاز، آتش‌نشانی، مراکز انتظامی، نظامی و امنیتی، واحدهای دارای نوبت‌کاری، بخش ارتباطات و حمل‌ونقل و مراکز تأمین کالاهای اساسی، مطابق روال گذشته به فعالیت و ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

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