بهدلیل گرمای بیسابقه؛
ادارات و بانکهای فارس فردا دوشنبه ۲۹ تیر دورکار شدند
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به پیشبینی هواشناسی مبنی بر افزایش بیسابقه دمای هوا و در پی آن رشد قابل توجه مصرف انرژی، بهویژه برق، و در راستای اجرای مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان، تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی استان روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ بهصورت دورکار فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، این تصمیم با هدف جلوگیری از خاموشیهای احتمالی، حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از سلامت کارکنان و با موافقت استاندار فارس اتخاذ شده است.
این مصوبه شامل تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای بیمه میشود.
در عین حال، دستگاههای ارائهدهنده خدمات ضروری از جمله مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس بیمارستانها، واحدهای عملیاتی آب، برق و گاز، آتشنشانی، مراکز انتظامی، نظامی و امنیتی، واحدهای دارای نوبتکاری، بخش ارتباطات و حملونقل و مراکز تأمین کالاهای اساسی، مطابق روال گذشته به فعالیت و ارائه خدمات ادامه خواهند داد.