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هشدار نارنجی هواشناسی دریایی در مازندران؛ شنا و فعالیت‌های دریایی ممنوع

هشدار نارنجی هواشناسی دریایی در مازندران؛ شنا و فعالیت‌های دریایی ممنوع
کد خبر : 1815508
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اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی از وزش باد شدید و مواج شدن دریای خزر از اوایل روز دوشنبه ۲۹ تیر تا بعدازظهر سه‌شنبه ۳۰ تیر خبر داد و نسبت به خطر غرق‌شدگی شناگران، اختلال در تردد شناورها و فعالیت‌های صیادی هشدار داد.

به گزارش ایلنا، اداره‌کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۶ اعلام کرد: از اوایل روز دوشنبه ۲۹ تیر تا بعدازظهر سه‌شنبه ۳۰ تیر، با شمالی شدن جریان هوا و عبور موج از تراز میانی جو، نواحی ساحلی و دور از ساحل استان تحت تأثیر وزش باد شدید و مواج شدن دریا قرار می‌گیرد.

بر اساس این هشدار، بیشینه سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال تا شمال‌غربی پیش‌بینی شده است. همچنین ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا ۱.۵ متر با بیشینه ۲.۴ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۸ متر با بیشینه ۲.۹ متر خواهد رسید.

هواشناسی مازندران نسبت به غرق شدن شناگران، قایق‌های تفریحی و صیادی، غرق شدن شناورهای صیادی کیلکا، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، اختلال در عملیات تخلیه و بارگیری، اختلال در فعالیت شناورهای بزرگ، احتمال پارگی تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی هشدار داده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که شنا و تمامی فعالیت‌های تفریحی دریایی و صیادی در مدت فعالیت سامانه ممنوع بوده و فعالان دریایی باید ضمن رعایت نکات ایمنی، از انجام فعالیت با شناورهای بزرگ نیز خودداری کرده و سایر اقدامات پیشگیرانه را مدنظر قرار دهند.

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