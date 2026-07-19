خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده بابل: مدیران در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی نکنند

نماینده بابل: مدیران در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی نکنند
کد خبر : 1815507
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی و تقنینی برای حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگان و کارآفرینان، گفت: مدیران نباید در ارائه خدمات مطلوب به مردم کوتاهی کنند و شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش مؤثرتری در تسهیل خدمت‌رسانی ایفا کند.

به گزارش ایلنا، احمد فاطمی در جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در شرکت تولیدی نور آرای شمال واقع در شهرک صنعتی لاله‌آباد بابل با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های مدیریتی برای حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگان و کارآفرینان، گفت: مدیران نباید از ارائه خدمات مطلوب به مردم کوتاهی کنند و شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش ویژه ای در تسهیل خدمت‌رسانی ایفا کند.

احمد فاطمی با قدردانی از حضور مدیران این مجموعه در شهرستان بابل، اظهار کرد: از حضور تمامی مدیران شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در شهرستان بابل تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم این نشست‌ها زمینه‌ساز حل مشکلات مردم و جامعه هدف باشد.

وی با تأکید بر حمایت از تولید و اشتغال افزود: در هر زمان و هر شرایطی با تمام توان در کنار کارآفرینان هستیم و از کسب‌وکارهای فعال در استان و شهرستان حمایت خواهیم کرد، چرا که رونق تولید و اشتغال، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ظرفیت‌های مدیریتی و تقنینی باید در خدمت مردم باشد، تصریح کرد: باید از ظرفیت مدیران و نمایندگان برای رفع مشکلات اقشار ضعیف، بازنشستگان و جامعه هدف دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهترین شکل استفاده شود.

فاطمی، شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عالی‌ترین مرجع هماهنگی و تصمیم‌گیری در این حوزه دانست و گفت: این شورا نقش مهمی در تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف دارد و انتظار می‌رود با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، روند خدمت‌رسانی به مردم بیش از پیش تسهیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران خاطرنشان کرد: مدیران نباید از ارائه خدمات مطلوب به مردم فاصله بگیرند؛ امروز انتظار مردم، تصمیم‌گیری سریع، شفاف و مؤثر از سوی مسئولان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل