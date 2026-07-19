نماینده بابل: مدیران در خدمترسانی به مردم کوتاهی نکنند
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای مدیریتی و تقنینی برای حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگان و کارآفرینان، گفت: مدیران نباید در ارائه خدمات مطلوب به مردم کوتاهی کنند و شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش مؤثرتری در تسهیل خدمترسانی ایفا کند.
به گزارش ایلنا، احمد فاطمی در جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در شرکت تولیدی نور آرای شمال واقع در شهرک صنعتی لالهآباد بابل با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای مدیریتی برای حمایت از اقشار ضعیف، بازنشستگان و کارآفرینان، گفت: مدیران نباید از ارائه خدمات مطلوب به مردم کوتاهی کنند و شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نقش ویژه ای در تسهیل خدمترسانی ایفا کند.
احمد فاطمی با قدردانی از حضور مدیران این مجموعه در شهرستان بابل، اظهار کرد: از حضور تمامی مدیران شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در شهرستان بابل تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم این نشستها زمینهساز حل مشکلات مردم و جامعه هدف باشد.
وی با تأکید بر حمایت از تولید و اشتغال افزود: در هر زمان و هر شرایطی با تمام توان در کنار کارآفرینان هستیم و از کسبوکارهای فعال در استان و شهرستان حمایت خواهیم کرد، چرا که رونق تولید و اشتغال، زمینهساز توسعه اقتصادی و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ظرفیتهای مدیریتی و تقنینی باید در خدمت مردم باشد، تصریح کرد: باید از ظرفیت مدیران و نمایندگان برای رفع مشکلات اقشار ضعیف، بازنشستگان و جامعه هدف دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بهترین شکل استفاده شود.
فاطمی، شورای هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را عالیترین مرجع هماهنگی و تصمیمگیری در این حوزه دانست و گفت: این شورا نقش مهمی در تسهیل ارائه خدمات به جامعه هدف دارد و انتظار میرود با همافزایی میان دستگاهها، روند خدمترسانی به مردم بیش از پیش تسهیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران خاطرنشان کرد: مدیران نباید از ارائه خدمات مطلوب به مردم فاصله بگیرند؛ امروز انتظار مردم، تصمیمگیری سریع، شفاف و مؤثر از سوی مسئولان است.