به گزارش ایلنا، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی در جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران که با حضور احمد فاطمی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و مدیران عضو این شورا در شرکت تولیدی نور آرای شمال واقع در شهرک صنعتی لاله‌آباد بابل برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته بهزیستی و هفته تأمین اجتماعی، این مناسبت‌ها را فرصتی برای افزایش هم‌افزایی و ارتقای خدمات‌رسانی به جامعه هدف این دو مجموعه عنوان کرد.

وی با تأکید بر تقویت سازوکارهای سازش در حوزه روابط کار، بیان کرد: کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی، ارتقای ایمنی کارگاه‌ها، تسریع در پرداخت بیمه بیکاری و حمایت از مشاغل خانگی و تعاونی‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی از اولویت‌های این اداره‌کل است، اظهار کرد: در معاونت روابط کار، با ایجاد سازوکارهای سازش و حل‌وفصل اختلافات، تلاش می‌کنیم تعداد پرونده‌های این حوزه کاهش یابد و مسائل میان کارگران و کارفرمایان با تعامل و توافق حل شود.

حسینی‌شیروانی با تأکید بر اهمیت ایمنی محیط‌های کار افزود: بازرسان کار به‌صورت مستمر بر اجرای مقررات ایمنی در واحدهای تولیدی، پروژه‌های ساختمانی و کارگاه های پرخطر نظارت دارند تا ضمن حفظ سلامت نیروی کار، از بروز حوادث شغلی پیشگیری شود.

وی با اشاره به حوزه بیمه بیکاری گفت: با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، روند بررسی و پرداخت بیمه بیکاری با سرعت و کیفیت بهتری انجام شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران حمایت از مشاغل خانگی را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل برشمرد و تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایط با معرفی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از تسهیلات و حمایت‌های لازم برای ایجاد اشتغال خرد و پایدار بهره‌مند می‌شوند.

حسینی‌شیروانی از فعالیت حدود ۱۳۰ هزار کارگاه در استان خبر داد و افزود: این کارگاه‌ها به‌صورت هدفمند و مستمر توسط بازرسان اداره‌کل مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به نقش بانک توسعه تعاون در حمایت از بخش تعاون خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از تعاونی‌های استان از خدمات و تسهیلات این بانک بهره‌مند هستند و تلاش می‌کنیم با جذب منابع بیشتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زمینه افزایش حمایت‌های مالی و توسعه فعالیت تعاونی‌های مازندران را فراهم کنیم.

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