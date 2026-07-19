ضرورت پایداری خدمات و رعایت الزامات پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی امروز یکشنبه در دومین جلسه شورای پدافندغیرعامل استان، با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در جنگ‌های اخیر به دنیال فرصت برای جبران این شکست‌هاست، گفت: قطعا دشمن توطئه‌های دیگری با توجه به تاب‌آوری ملی در این زمینه درنظر دارد.

وی تاکید کرد: کشور ما در حوزه مقابله نظامی و مقابله به خوبی در جریان جنگ‌های اخیر به ایفای نقش پرداخته و لازم است در حوزه تاب آوری هم با مسئولیت و حس وطن دوستی، زمینه تامین رضایت مردم را با تامین خدمات پایدار فراهم کنیم.

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، خلل در این امر، خواست دشمن است و نباید اجازه داد ارائه خدمات یا تامین نیازهای ضروری باعث طمع دشمن یا نقشه جدید شود.

پورعلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ‌های اخیر دشمن، اظهارکرد: اقدامات ادارات و دستگاه‌ها در شرایط بحرانی و جنگ‌های اخیر در کنار رزم و رشادت رزمندگان سپاه، ارتش، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و پایداری مردم در خیابان‌ها؛ نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کرد دراهداف اولیه از جمله تصرف و تجزیه کشور طی سه روز، شکست خورد.

وی یادآور شد: این اتفاق به برکت خون رهبر شهید که بنیانگذار این ساختار منسجم و منعطف و روایت جدید از ایران است، رقم خورد و جهان این شکست و اضمحلال را در جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه، جنگ رمضان و استقرار ۱۴۰ روزه مردم در خیابان‌ها به چشم دید و این روایت برای داخل و خارج تازگی دارد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: امروز در موقعیتی قرار داریم که اهتمام دشمن غربی بر تنگه هرمز است و این تنگه هرمز را نقطه ثقل قرار داده، حملات به جنوب نیز بر این اساس است اما هرمز بر اساس ترتیبات ایرانی در جهان شناخته شده و نه اکنون و نه در آینده موفق نخواهند بود مانع نقش استراتژیک ایران به این تنگه شوند.

پورعلی گفت: با وجود این رشادت‌ها باید در مقابل توطئه‌های ترکیبی دشمن در بحث خدمات مقابله هوشمندانه داشته باشیم. ممکنست نفوذ مرزی در کنار هدف قراردادن خدمات، نقشه دیگر دشمنان باشد تا از طریق برخی مزدوران داخلی و مرزی آن را انجام دهند و لازم است در این راستا پایداری خدمات و تامین نیازهای اساسی مردم به صورت ویژه دیده شود.

وی اظهارداشت: خدمات مرتبط با تاب آوری ملی به صورت ویژه در دستورکار باشد زیرا استاندار لرستان بر این امر تاکید ویژه دارند و دستگاه‌ها نیز در مسیر تقویت پدافند غیرعامل حرکت کنند. نقاط ضعف در حوزه پدافند غیرعامل شناسایی و رفع شوند.

وی گفت: هم افزایی ادارات در شرایط جنگی یک اصل است، هنوز جنگ تمام نشده و باید هشیاری لازم را لحاظ کرد.

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