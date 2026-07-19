انسداد موقت محور هراز جهت اجرای عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد موقت محور هراز به منظور اجرای عملیات ایمنسازی خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به درخواست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و طی هماهنگی با سردارمفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا ، به منظور اجرای عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار در محور هراز، محدوده تونل دو، محدوده زیارباغ در کیلومتر ۹۰، این محور در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر به صورت کامل مسدود خواهد شد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود: با توجه به انسداد این محور، رانندگان و مسافران در بازه زمانی اعلامشده از تردد در محور هراز خودداری کرده و برای رسیدن به مقصد از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.
سرهنگ عبادی با تأکید بر اینکه این محدودیت صرفاً به منظور حفظ ایمنی کاربران جادهای و اجرای عملیات ایمنسازی شیبهای کوهستانی اعمال میشود، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، قبل از آغاز سفر از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع حاصل کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.