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انسداد موقت محور هراز جهت اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار

انسداد موقت محور هراز جهت اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار
کد خبر : 1815502
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رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد موقت محور هراز به منظور اجرای عملیات ایمن‌سازی خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به درخواست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و طی هماهنگی با سردارمفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی استان و پلیس راه راهور فراجا ، به منظور اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار در محور هراز، محدوده تونل دو، محدوده زیارباغ در کیلومتر ۹۰، این محور در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر به صورت کامل مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود: با توجه به انسداد این محور، رانندگان و مسافران در بازه زمانی اعلام‌شده از تردد در محور هراز خودداری کرده و برای رسیدن به مقصد از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.

سرهنگ عبادی با تأکید بر اینکه این محدودیت صرفاً به منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای و اجرای عملیات ایمن‌سازی شیب‌های کوهستانی اعمال می‌شود، از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، قبل از آغاز سفر از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی اطلاع حاصل کرده و با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند.

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