قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵
سکه و طلا امروز در بازار با افزایش قیمت همراه است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا ازرشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۸۹ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در حال معامله است.
قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۱۸ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله میشود.