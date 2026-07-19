به گزارش ایلنا ازرشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۸۹ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

سکه گرمی ۲۸ میلیون تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در حال معامله است.

قیمت انس جهانی طلا به ۴۰۱۸ دلار رسیده و هر دلار در بازار نیز ۱۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود.

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