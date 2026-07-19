پایان بازآفرینی و مرمت اصولی ساختمان تاریخی شهرداری همزمان با صدسالگی اثر

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی در گفتگو با رسانه ها از پایان موفقیت آمیز عملیات ترمیم اصولی ساختمان تاریخی شهرداری این شهر خبر داد و با اشاره به قدمت و ارزش معماری این بنای تاریخی، اظهار کرد: عملیات مرمت و بازسازی با رعایت کامل استانداردهای حفاظت از آثار تاریخی و بهره گیری از مصالح و روش های اصولی انجام شده است تا هویت اصیل این ساختمان برای نسل های آینده حفظ شود.

‌وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این ساختمان تاریخی پس از بهره برداری، به موزه تبدیل خواهد شد و برای اجرایی شدن کاربری جدید، کارگروهی متشکل از نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است تا نحوه استفاده بهینه از فضا، چیدمان موزهای و محتوای نمایشگاهی را به صورت کارشناسی شده طراحی کنند.

‌شوقی در پایان تأکید کرد: آیین بهره برداری از این موزه، همزمان با برگزاری جشن یکصدمین سالگرد ساختمان شهرداری رشت برگزار می شود و در آن روز، درب این اثر تاریخی به روی عموم مردم و علاقه مندان به میراث فرهنگی گشوده خواهد.

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