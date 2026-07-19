به گزارش ایلنا، معاون مهندسی شرکت توزیع برق فارس با اشاره به اجرای طرح تأمین سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل برای عشایر استان اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از جامعه مولد عشایری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین انرژی مورد نیاز خانوارهای ساکن در مناطق دور از شبکه برق انجام شده است.

مهدی شفیعیان، افزود: تاکنون ۶۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل‌حمل با اعتباری بالغ بر ۲۸۶ میلیارد ریال در میان خانوارهای عشایری شهرستان‌های تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس توزیع شده است.

شفیعیان این طرح را گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، تحقق عدالت انرژی و افزایش بهره‌مندی عشایر از برق پاک و پایدار دانست و گفت: تلاش داریم در سال جاری یک‌هزار و ۶۸۰ خانوار عشایری دیگر نیز از مزایای این سامانه‌ها و نعمت روشنایی بهره‌مند شوند.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه این طرح با اجرای این شرکت و مشارکت خانوارهای عشایری در حال اجراست، خاطرنشان کرد: قیمت هر سامانه خورشیدی ۴۴ میلیون تومان است که ۱۰ درصد هزینه آن به‌عنوان سهم خودیاری توسط عشایر متقاضی پرداخت می‌شود تا امکان تأمین برق مورد نیاز آنان در مناطق فاقد شبکه فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق عشایری اظهار داشت: استفاده از پنل‌های خورشیدی علاوه بر تأمین برق روشنایی سیاه‌چادرهای عشایری، نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رفاه و بهبود شرایط سکونت این قشر پرتلاش و مولد دارد.

شفیعیان با اشاره به طراحی این سامانه‌ها متناسب با سبک زندگی کوچ‌نشینی افزود: تجهیزات ارائه‌شده به عشایر شامل یک پنل خورشیدی ۱۰۰ وات، لامپ‌ها، کابل‌های ارتباطی، شارژ برق شهری و کیف دستگاه است که به دلیل وزن کم و قابلیت حمل آسان، امکان استفاده در مسیر کوچ و مناطق مختلف را برای خانوارهای عشایری فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: هر خانوار عشایری با در اختیار داشتن یک سامانه خورشیدی کوچک و قابل‌حمل می‌تواند برق مورد نیاز برای روشنایی چهار لامپ کم‌مصرف و همچنین شارژ تلفن همراه، چراغ قوه و رادیو را تأمین کند.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در پایان تأکید کرد: توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مناطق عشایری، علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، گامی مهم در مسیر بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و ارتقای سطح رفاه خانوارهای عشایری استان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/