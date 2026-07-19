«پایان فروش معنویت» منتشر شد/دعوتی به مکث در میان هیاهوی زندگی

به گزارش ایلنا، این کتاب بخشی از مسیر فکری نویسنده است که با کتاب «در آئینه ی عشق، خود بی‌نقاب؛ از رهایی تا آغوش آگاهی» آغاز شده و در آثار بعدی او نیز ادامه پیدا می‌کند.

دکتر حجت‌اله شاهسونی، داروساز و نویسنده اهل روستای حاجی‌آباد نی ریز فارس، در این اثر به یکی از پرسش‌های بنیادین انسان معاصر می‌پردازد: چرا با وجود انبوه کتاب‌ها، روش‌ها، آموزش‌ها و وعده‌های گوناگون برای رسیدن به آرامش و معنا، بسیاری از انسان‌ها همچنان احساس نارضایتی، سردرگمی و جستجویی پایان‌ناپذیر را تجربه می‌کنند؟

این کتاب با نگاهی تأملی، به جستجوهای پایان‌ناپذیر انسان برای یافتن آرامش، معنا و رضایت می‌پردازد و از مخاطب دعوت می‌کند تا به جای افزودن راه‌ها، روش‌ها و پاسخ‌های تازه، لحظه‌ای مکث کرده و به تجربه ی مستقیم زندگی نگاه کند.

نویسنده معتقد است بسیاری از انسان‌ها در جستجوی پاسخ‌ها و راه‌حل‌های بیرونی، از تجربه ی زنده ی زندگی فاصله می‌گیرند؛ در حالی که مشاهده ی بی‌واسطه و حضور در لحظه ی اکنون می‌تواند دریچه‌ای تازه به سوی فهم خود و جهان پیرامون بگشاید.

به گفته ی نویسنده، حضور در لحظه ی اکنون چیزی برای آموزش یا مالکیت نیست، بلکه تجربه‌ای زنده است که در متن زندگی روزمره جریان دارد.

«پایان فروش معنویت» کتابی است درباره جستجو، وابستگی، بیداری و بازگشت به تجربه‌های ساده ی زندگی؛ تجربه‌هایی که اغلب در شتاب و هیاهوی زندگی امروز نادیده گرفته می‌شوند.

این اثر با زبانی ساده و روان، نگاهی واقع‌بینانه و رویکردی تأملی نوشته شده و مخاطب آن همه ی کسانی هستند که در میان مشغله‌های روزمره، به دنبال نگاهی تازه به خود و زندگی هستند.

این کتاب در ۱۹ بخش و ۱۴۴ صفحه، در قطع رقعی منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

این کتاب دومین اثر منتشرشده از دکتر حجت‌اله شاهسونی است.

انتهای پیام/