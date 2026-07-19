مهار آتشسوزی در منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل پاوه
پایش منطقه برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره ادامه دارد
آتشسوزی در چند نقطه از منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل در شهرستان پاوه پس از دو روز تلاش مستمر نیروهای محیطزیست، دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمی و مشارکت جوامع محلی مهار شد و هماکنون عملیات پایش و کنترل منطقه برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد کانونهای پراکنده آتش ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، آتشسوزی که از دو روز گذشته در چند نقطه از منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل در شمالغرب شهرستان پاوه و بخش باینگان آغاز شده بود، با حضور میدانی تیم مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، نیروهای دستگاههای اجرایی، محیطبانان، نیروهای نظامی مستقر در منطقه، تشکلهای مردمنهاد و همکاری ساکنان محلی مهار شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه با اعلام این خبر گفت: آتشسوزی در چند مرحله مهار شده است، اما به دلیل شرایط سخت توپوگرافی منطقه، وزش باد و احتمال شعلهور شدن مجدد کانونهای پراکنده، عملیات پایش و کنترل همچنان ادامه دارد.
علی صدیقیپور افزود: برای مهار کامل این آتشسوزی از تمامی ظرفیتهای موجود شامل نیروهای محیطبانی، دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران، نیروهای نظامی مستقر در منطقه و تشکلهای مردمی استفاده شد و خوشبختانه با همافزایی و تلاش این نیروها، آتش خاموش شد.
وی با قدردانی از مشارکت مردم محلی در عملیات اطفای حریق، بر نقش مؤثر همکاریهای مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاههای ارزشمند تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی یا تخلفات زیستمحیطی، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل با وسعتی بیش از ۲۵ هزار هکتار در شهرستان پاوه، یکی از مهمترین زیستگاههای طبیعی غرب کشور و از ارزشمندترین رویشگاههای جنگلهای زاگرس به شمار میرود. این منطقه که در نوار مرزی ایران و عراق قرار گرفته، به دلیل برخورداری از جنگلهای انبوه بلوط، تنوع کمنظیر گونههای گیاهی و جانوری و چشماندازهای کوهستانی، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی استان کرمانشاه ایفا میکند.
بوزین و مرخیل در سال ۱۳۷۵ بهعنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع معرفی شد و سه سال بعد، به دلیل ارزشهای برجسته اکولوژیکی، به منطقه حفاظتشده ارتقا یافت. اختلاف ارتفاع ۵۰۰ تا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا، شرایط مناسبی را برای استقرار گونههای متنوع گیاهی و جانوری در این منطقه فراهم کرده است.
جنگلهای بلوط، بنه، بادام وحشی، زیتون وحشی، آلبالوی وحشی و انواع گونههای مرتعی، بخش عمده پوشش گیاهی این منطقه را تشکیل میدهند و زیستگاه گونههای ارزشمندی همچون شوکا، پلنگ ایرانی، انواع پرندگان شکاری و دیگر گونههای جانوری هستند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه نیز پیشتر اعلام کرده بود که بین ۱۵ تا ۲۰ قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل زیست میکنند و با توجه به ارزشهای کمنظیر طبیعی و غنای تنوع زیستی آن، پیشنهاد ارتقای این منطقه به ذخیرهگاه زیستکره به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده است.