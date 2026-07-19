به گزارش ایلنا از کرمانشاه، آتش‌سوزی که از دو روز گذشته در چند نقطه از منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل در شمال‌غرب شهرستان پاوه و بخش باینگان آغاز شده بود، با حضور میدانی تیم مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، نیروهای دستگاه‌های اجرایی، محیط‌بانان، نیروهای نظامی مستقر در منطقه، تشکل‌های مردم‌نهاد و همکاری ساکنان محلی مهار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه با اعلام این خبر گفت: آتش‌سوزی در چند مرحله مهار شده است، اما به دلیل شرایط سخت توپوگرافی منطقه، وزش باد و احتمال شعله‌ور شدن مجدد کانون‌های پراکنده، عملیات پایش و کنترل همچنان ادامه دارد.

علی صدیقی‌پور افزود: برای مهار کامل این آتش‌سوزی از تمامی ظرفیت‌های موجود شامل نیروهای محیط‌بانی، دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران، نیروهای نظامی مستقر در منطقه و تشکل‌های مردمی استفاده شد و خوشبختانه با هم‌افزایی و تلاش این نیروها، آتش خاموش شد.

وی با قدردانی از مشارکت مردم محلی در عملیات اطفای حریق، بر نقش مؤثر همکاری‌های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های ارزشمند تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی یا تخلفات زیست‌محیطی، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل با وسعتی بیش از ۲۵ هزار هکتار در شهرستان پاوه، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی غرب کشور و از ارزشمندترین رویشگاه‌های جنگل‌های زاگرس به شمار می‌رود. این منطقه که در نوار مرزی ایران و عراق قرار گرفته، به دلیل برخورداری از جنگل‌های انبوه بلوط، تنوع کم‌نظیر گونه‌های گیاهی و جانوری و چشم‌اندازهای کوهستانی، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی استان کرمانشاه ایفا می‌کند.

بوزین و مرخیل در سال ۱۳۷۵ به‌عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع معرفی شد و سه سال بعد، به دلیل ارزش‌های برجسته اکولوژیکی، به منطقه حفاظت‌شده ارتقا یافت. اختلاف ارتفاع ۵۰۰ تا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا، شرایط مناسبی را برای استقرار گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری در این منطقه فراهم کرده است.

جنگل‌های بلوط، بنه، بادام وحشی، زیتون وحشی، آلبالوی وحشی و انواع گونه‌های مرتعی، بخش عمده پوشش گیاهی این منطقه را تشکیل می‌دهند و زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون شوکا، پلنگ ایرانی، انواع پرندگان شکاری و دیگر گونه‌های جانوری هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که بین ۱۵ تا ۲۰ قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل زیست می‌کنند و با توجه به ارزش‌های کم‌نظیر طبیعی و غنای تنوع زیستی آن، پیشنهاد ارتقای این منطقه به ذخیره‌گاه زیست‌کره به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده است.

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