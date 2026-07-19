شهدای مدرسه میناب به نماد بزرگ جبهه مقاومت تبدیل شده اند

به گزارش ایلنا، حمید ملانوری شمسی روز یکشنبه در آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای مدرسه میناب، ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، اظهار داشت: حضور خانواده‌های معزز شهدا در این محفل، تجدید میثاقی با آرمان‌های انقلاب و هشت هزار شهید استان همدان از جمله سرداران بزرگی همچون حسین همدانی و علی شادمانی است.

استاندار همدان با بیان اینکه مدرسه میناب امروزه نه فقط یک فضای آموزشی، بلکه به مکتبی ذیل مکتب عاشورایی امام حسین (ع) تبدیل شده است، افزود: فرزندان شهید این مدرسه، زنده تر از همیشه به عنوان سفیران فرهنگی انقلاب اسلامی، وظیفه رساندن پیام حقانیت و بازگو کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش را به اقصی نقاط عالم بر عهده دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرگذاری نمادهای ایثار در مجامع بین‌المللی اشاره کرد و گفت: گزارش‌های ارسالی از مجامع بین‌المللی، از جمله نشست‌های هلال‌احمر در ژنو نشان می‌دهد که نمایش تصاویر و نمادهای شهدای این مدرسه، به وضوح اوج مظلومیت این کودکان و قساوت رژیم صهیونیستی را برای جهانیان به تصویر کشیده و حتی نمایندگان کشورهای غربی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

ملانوری شمسی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری همدان برای زنده نگه داشتن یاد این شهدا، تصریح کرد: مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند سهمی در نمادسازی و ترویج این فرهنگ ایثار داشته باشند.

وی همچنین گفت: در همین راستا، شهرداری همدان در بازسازی میدان پروانه‌ها که پیش‌تر توسط اغتشاشگران تخریب شده بود، المان‌های جدیدی شامل پروانه‌ها و کوله‌پشتی‌های شهدای مدرسه میناب را طراحی کرده است.

استاتدار همدان گفت: این اقدام نشان‌دهنده هوشمندی مدیران شهری در جایگزینی نمادهای اصیل ایثار و مقاومت به جای نمادهای تخریب‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما خود را شریک غم خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم و ضمن تبریک و تسلیت به این عزیزان، به صبر و استقامت آنان افتخار می‌کنیم.

ملانوری شمسی گفت: امیدواریم با ایستادگی ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان، انتقام خون این شهدای مظلوم از رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیانش گرفته شود و شاهد پیروزی نهایی جبهه مقاومت باشیم.

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