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استاندار همدان:

شهدای مدرسه میناب به نماد بزرگ جبهه مقاومت تبدیل شده اند

شهدای مدرسه میناب به نماد بزرگ جبهه مقاومت تبدیل شده اند
کد خبر : 1815401
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استاندار همدان با تاکید بر اینکه امروز شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به یکی از نمادهای بزرگ جبهه مقاومت تبدیل شده اند،گفت: کودکان بیگناه و شهید این مدرسه امروز سفیران فرهنگی انقلاب هستند که پیام مظلومیت و اقتدار ایرانیان و در عین حال، وحشی‌گری رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را به گوش جهانیان می‌رسانند.

به گزارش ایلنا، حمید ملانوری شمسی روز یکشنبه در آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای مدرسه میناب، ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان، اظهار داشت: حضور خانواده‌های معزز شهدا در این محفل، تجدید میثاقی با آرمان‌های انقلاب و هشت هزار شهید استان همدان از جمله سرداران بزرگی همچون حسین همدانی و علی شادمانی است.

استاندار همدان با بیان اینکه مدرسه میناب امروزه نه فقط یک فضای آموزشی، بلکه به مکتبی ذیل مکتب عاشورایی امام حسین (ع) تبدیل شده است، افزود: فرزندان شهید این مدرسه، زنده تر از همیشه به عنوان سفیران فرهنگی انقلاب اسلامی، وظیفه رساندن پیام حقانیت و بازگو کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش را به اقصی نقاط عالم بر عهده دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرگذاری نمادهای ایثار در مجامع بین‌المللی اشاره کرد و گفت: گزارش‌های ارسالی از مجامع بین‌المللی، از جمله نشست‌های هلال‌احمر در ژنو نشان می‌دهد که نمایش تصاویر و نمادهای شهدای این مدرسه، به وضوح اوج مظلومیت این کودکان و قساوت رژیم صهیونیستی را برای جهانیان به تصویر کشیده و حتی نمایندگان کشورهای غربی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

ملانوری شمسی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری همدان برای زنده نگه داشتن یاد این شهدا، تصریح کرد: مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند سهمی در نمادسازی و ترویج این فرهنگ ایثار داشته باشند.

وی همچنین گفت: در همین راستا، شهرداری همدان در بازسازی میدان پروانه‌ها که پیش‌تر توسط اغتشاشگران تخریب شده بود، المان‌های جدیدی شامل پروانه‌ها و کوله‌پشتی‌های شهدای مدرسه میناب را طراحی کرده است.

استاتدار همدان گفت: این اقدام نشان‌دهنده هوشمندی مدیران شهری در جایگزینی نمادهای اصیل ایثار و مقاومت به جای نمادهای تخریب‌شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما خود را شریک غم خانواده‌های معظم شهدا می‌دانیم و ضمن تبریک و تسلیت به این عزیزان، به صبر و استقامت آنان افتخار می‌کنیم.

ملانوری شمسی گفت: امیدواریم با ایستادگی ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه جهان، انتقام خون این شهدای مظلوم از رژیم جنایتکار صهیونیستی و حامیانش گرفته شود و شاهد پیروزی نهایی جبهه مقاومت باشیم.

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