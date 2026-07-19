شناسایی ۸۲۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ مهدی بختیاری در تکمیل این خبر گفت: در پی گشت‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت امور اراضی در سطح استان، طی سه‌ماهه نخست امسال ۸۲۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و برای تمامی موارد اخطار قانونی صادر شد.

وی با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ملی و زیربنای تولید و امنیت غذایی کشور هستند، افزود: صیانت از این اراضی از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و یگان حفاظت با هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز مطابق قانون برخورد می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی قزوین گفت: در این مدت، ۳۴۵ مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع و رفع تصرف شد و ۶ مورد نیز با اجرای قطعی احکام قضایی تخریب و به چرخه تولید کشاورزی بازگشت.

بختیاری با اشاره به تداوم گشت‌های حفاظتی در سراسر استان خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی کشاورزی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۱ مدیریت امور اراضی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام/