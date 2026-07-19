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دستگیری عامل قتل و آتش سوزی راننده کامیون در"بهشهر"

دستگیری عامل قتل و آتش سوزی راننده کامیون در"بهشهر"
کد خبر : 1815252
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فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از دستگیری عامل آتش سوزی عمدی و قتل راننده کامیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از کشف پرونده قتل راننده یک کامیون خبر داد و گفت: متهم که شریک کاری مقتول بوده، با انگیزه مالی پس از آتش زدن کامیون، راننده را به قتل رسانده است.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور اظهار کرد: در ساعت ۲:۱۵ بامداد ۲۴ تیرماه سال جاری، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر آتش‌سوزی یک دستگاه کامیون و مصدومیت شدید راننده، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: راننده مصدوم توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر درمان، دو روز بعد به علت شدت جراحات ناشی از سوختگی جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی بهشهر با بیان اینکه بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نشان داد آتش‌سوزی عمدی بوده است، تصریح کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی موفق شدند راز این پرونده را کشف کنند.

قلی‌پور ادامه داد: تحقیقات پلیس، مظنون اصلی پرونده را که مردی ۵۱ ساله و شریک کاری مقتول بود، شناسایی کرد و وی با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در جریان بازجویی‌های اولیه و پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس، به قتل راننده با استفاده از بنزین، آتش زدن کامیون و ارتکاب جنایت با انگیزه مالی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر در پایان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

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