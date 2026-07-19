به گزارش ایلنا، جهانگیر جوانمرد در نشست هم‌اندیشی بررسی مسائل، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با ارجاع پرونده‌های خانواده در سامانه «مسیر» با تأکید بر جایگاه مراکز مشاوره خانواده در پیشگیری از تشدید اختلافات خانوادگی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، اظهار کرد: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مراکز مشاوره مستلزم برنامه‌ریزی مستمر، نظارت هدفمند و تعامل مؤثر میان مدیران مراکز مشاوره و مسئولان حوزه‌های قضایی است.

وی بر برگزاری جلسات تخصصی مشابه در تمامی شهرستان‌های استان تأکید کرد و افزود: این نشست‌ها می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات کاربردی برای ارتقای عملکرد مراکز مشاوره خانواده را فراهم کند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان همچنین خواستار ارائه گزارش‌های منظم از سوی مراکز مشاوره خانواده به رؤسای دادگستری شهرستان‌ها شد و این اقدام را در افزایش هماهنگی، ارزیابی مستمر عملکرد و رفع به‌موقع موانع اجرایی مؤثر دانست.

جوانمرد، کیفی‌سازی جلسات مشاوره را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مراکز مشاوره خانواده عنوان کرد و گفت: هدف اصلی از ارجاع پرونده‌ها به مراکز مشاوره صرفاً انجام تشریفات قانونی نیست، بلکه باید با بهره‌گیری از دانش تخصصی، مهارت‌های حرفه‌ای و گفت‌وگوی مؤثر، زمینه ایجاد تفاهم و سازش میان طرفین فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق ریشه اختلافات خانوادگی، خاطرنشان کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی از مسائل جزئی آغاز می‌شود و در صورت مداخله به‌موقع و ارائه مشاوره تخصصی، می‌توان از تبدیل آن‌ها به اختلافات عمیق و طرح دعاوی قضایی جلوگیری کرد؛ از این‌رو لازم است مراکز مشاوره با جدیت بیشتری در مسیر رفع اختلافات جزئی و ایجاد صلح و سازش میان زوجین گام بردارند.

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