خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید شبانگاهی وزیر راه و شهرسازی از محورهای مواصلاتی هرمزگان

بازدید شبانگاهی وزیر راه و شهرسازی از محورهای مواصلاتی هرمزگان
کد خبر : 1815241
لینک کوتاه کپی شد.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، شامگاه شنبه در سفری فوری و از طریق راه زمینی وارد استان هرمزگان شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، این سفر با هدف نظارت مستقیم بر روند بازسازی و ایمن‌سازی شریان‌های ارتباطی جنوب کشور انجام شده است که در پی تجاوز بامداد امروز دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان هرمزگان دچار خسارت و انسداد موقت شده بودند. در این حمله آسیب‌هایی به تونل رفت‌وبرگشت شهید میرزایی، پل رودخانه شور در محور بندرعباس – سیرجان و دو پل در محور سه‌راهی میناب به سمت رودان وارد آمده است.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین ایستگاه این بازدید، در تونل شهید میرزایی حضور یافت. این تونل که به عنوان گلوگاه راه ارتباطی بندرعباس به حاجی‌آباد شناخته می‌شود، در پی حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی و وقوع انفجار مسدود شده بود، اما با تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه عوامل فنی و راهداری، هر دو لاین آن به صورت موقت بازگشایی شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل