بازدید شبانگاهی وزیر راه و شهرسازی از محورهای مواصلاتی هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، این سفر با هدف نظارت مستقیم بر روند بازسازی و ایمن‌سازی شریان‌های ارتباطی جنوب کشور انجام شده است که در پی تجاوز بامداد امروز دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی استان هرمزگان دچار خسارت و انسداد موقت شده بودند. در این حمله آسیب‌هایی به تونل رفت‌وبرگشت شهید میرزایی، پل رودخانه شور در محور بندرعباس – سیرجان و دو پل در محور سه‌راهی میناب به سمت رودان وارد آمده است.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین ایستگاه این بازدید، در تونل شهید میرزایی حضور یافت. این تونل که به عنوان گلوگاه راه ارتباطی بندرعباس به حاجی‌آباد شناخته می‌شود، در پی حمله بامداد امروز دشمن آمریکایی و وقوع انفجار مسدود شده بود، اما با تلاش شبانه‌روزی و بدون وقفه عوامل فنی و راهداری، هر دو لاین آن به صورت موقت بازگشایی شده است.

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