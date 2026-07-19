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سالند دزفول دوباره لرزید

سالند دزفول دوباره لرزید
کد خبر : 1815235
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زمین لرزه‌ای به بزرگی چهار ریشتر در ساعت ۷:۵۶ دقیقه صبح یکشنبه سالند دزفول را لرزاند.

به گزارش ایلنا از سایت لرزه‌نگاری کشوری، این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین، عرض جغرافیایی ۳۲.۵۷۷ شمالی و طول جغرافیایی ۴۸.۶۳۵ درجه شرقی به وقوع پیوست.
ساعت ۶:۵۷ دقیقه امروز نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر، سالند دزفول را لرزاند.

این زمین لرزه در ۲۱ کیلومتری سالند دزفول، ۳۰ کیلومتری اندیمشک و ۳۱ کیلومتری شهر دزفول رخ داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای با قدرت پنج ریشتر در مقیاس درونی زمین در ساعت پنج و ۵۵ دقیقه و ۲۱ ثانیه در عمق ۱۲ کیلومتری سالند دزفول ثبت شد.

منطقه کوهستانی سالند دزفول از جمله مناطق زلزله خیز شمال خوزستان است که به دلیل داشتن گسل فعال، در طول سال زمین لرزه هایی با قدرت‌های مختلف در آن منطقه به ثبت می‌رسد.

تاکنون گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

سالند مرکز بخش کوهستانی سردشت دزفول است که در فاصله ۲۵ کیلومتری این شهر قرار دارد.

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