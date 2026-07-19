شتاب توسعه زیرساختهای راهداری فارس با اجرای پروژههای عمرانی جدید
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرحهای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس از تهیه طرح، برآورد و اجرای مجموعهای از پروژههای عمرانی در خردادماه امسال خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای خدماترسانی به کاربران جادهای و بهبود زیرساختهای راهداری در نقاط مختلف استان انجام شده است.
به گزارش ایلنا، حسین شفیعی اظهار کرد: در خردادماه امسال، اقدامات فنی و عمرانی متعددی در حوزه راهداری استان انجام شد که از جمله آنها میتوان به تکمیل عملیات اجرایی ساختمان راهدارخانه مرکزی خفر، تهیه طرح و برآورد احداث آشیانه دومنظوره ملاخرنه، احداث راهدارخانههای مرکزی داراب، نیریز و رستم، احداث پلیسراههای داراب، کوهچنار و لار و همچنین احداث سوله دومنظوره سده اقلید اشاره کرد.
وی افزود: طرح و برآورد ریالی تکمیل راهدارخانههای مرکزی ممسنی، سپیدان و پاسارگاد، راهدارخانه بینراهی کوهپهن، سولههای کولیکش و شهیدآباد خرمبید، دیوار راهدارخانه مرکزی جهرم، تعمیرات راهدارخانههای مرکزی فیروزآباد و قیر و کارزین و همچنین مقاومسازی و تعمیر راهدارخانه ارژن نیز تهیه و انجام شده است.
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرحهای ادارهکل راهداری فارس ادامه داد: تهیه برآورد ریالی تعمیر و نگهداری قرارگاههای شمال و جنوب و پلیسراههای استان، تهیه دو برآورد برای تکمیل پروژه مرکز مدیریت راهها، برآورد حفاظ دیوار ادارهکل و تهیه طرح و برآورد نمازخانه ریکان قیر و کارزین و ابلاغ آن به شهرستان از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.
شفیعی از برگزاری مناقصه احداث راهدارخانه بینراهی سمنغانی در شهرستان فراشبند خبر داد و گفت: مناقصه احداث آشیانه ماشینآلات سمنغانی نیز برگزار شده و پاکتهای آن هفته آینده بازگشایی میشود تا پس از انعقاد قرارداد با پیمانکار، عملیات اجرایی آغاز و زمینه ارائه خدمات بهتر به کاربران جادهای این محور فراهم شود.
وی همچنین به اجرای کفسازی محوطه راهدارخانه مرکزی فارس، پیگیری پروژههای مرکز مدیریت راهها و سالن آمفیتئاتر و تهیه برآورد برای تکمیل این پروژهها اشاره کرد.
شفیعی با تأکید بر اینکه نظارت میدانی از اولویتهای اداره فنی است، گفت: بازدیدهای کارشناسی از شهرستانهای سپیدان، داراب، نیریز، خفر، نورآباد، کوهچنار، خرمبید، پاسارگاد، جهرم، فیروزآباد، قیر و کارزین، کوار، سروستان، استهبان، مرودشت، شیراز، بیضا، زرقان، فسا، بوانات و قرارگاه شمال فارس و پلیسراه داراب انجام شده است و بازدید از سایر پلیسراههای استان نیز در دستور کار قرار دارد تا با اولویتبندی، اقدامات لازم برای تعمیر و نگهداری آنها انجام شود.