اعلام آمادگی مجموعه سلامت فارس برای پشتیبانی از استانهای جنوبی در شرایط بحرانی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تماسهای تلفنی جداگانه با رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی هرمزگان، بوشهر و اهواز، ضمن اعلام آمادگی مجموعه سلامت فارس برای همکاری و پشتیبانی، در جریان آخرین وضعیت، نیازمندیها و اولویتهای حوزه سلامت این استانها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سید بصیر هاشمی در این تماسها، ضمن تأکید بر ضرورت همافزایی میان دانشگاههای علوم پزشکی در شرایط بحرانی، آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را برای بهکارگیری ظرفیتهای درمانی، تخصصی و پشتیبانی خود در صورت نیاز، با هدف تقویت هماهنگیهای بیناستانی و پشتیبانی از استمرار خدمات سلامت در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان اعلام کرد.
در این گفتوگوها، موضوعات مرتبط با نیازهای حوزه سلامت از جمله دارو، تجهیزات پزشکی، نیروی انسانی و سایر الزامات مورد نیاز برای تداوم ارائه خدمات سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر تداوم هماهنگیها و ارتباطات بیناستانی و آمادگی متقابل دانشگاههای علوم پزشکی برای پاسخگویی به نیازهای احتمالی در شرایط بحرانی تأکید کرد.
این تماسها در راستای تقویت تعامل میان دانشگاههای علوم پزشکی و برنامهریزی برای پشتیبانی متقابل در شرایط بحرانی انجام شد.