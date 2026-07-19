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مسمومیت دسته‌جمعی با گاز CO در گرگان

مسمومیت دسته‌جمعی با گاز CO در گرگان
کد خبر : 1815203
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حادثه مسمومیت ۹ نفر در یک مرکز ورزشی در گرگان به دلیل استفاده از موتور برق در محیط بسته، تیم‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ را به تکاپو واداشت.

به گزارش ایلنا از گلستان، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: به علت قطعی برق و استفاده از موتور برق در فضای بسته که منجر به تجمع گاز اکسیدکربن (CO) شد. 

اعزام ۳ آمبولانس و تیم‌های موتورلانس؛ انجام اقدامات اولیه و اکسیژن‌تراپی در محل انجام شد و مصدومان به بیمارستان صیاد شیرازی انتقال داده شدند. 

اکسیدکربن، «قاتل بی‌صدا» است. هرگز از موتور برق در محیط‌های بسته یا بدون تهویه بسیار قوی استفاده نکنید. رعایت اصول ایمنی می‌تواند از فاجعه جلوگیری کند.

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