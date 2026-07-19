به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه بیست و هشتم تیر ماه در دیدار عمودی‌زاده مدیرکل بهزیستی لرستان که به مناسبت هفته بهزیستی صورت گرفت، از تلاش‌های صادقانه، مسئولانه و جهادی مدیرکل و کارکنان این مجموعه در ارائه خدمات تخصصی و حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه قدردانی کرد و اظهار داشت: سازمان بهزیستی یکی از مردمی‌ترین و اثرگذارترین دستگاه‌های خدمت‌رسان کشور است که با تکیه بر روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری و تکریم کرامت انسانی، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جامعه هدف و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌های نیازمند ایفا می‌کند.

وی افزود: کارکنان بهزیستی با وجود سختی‌های فراوان، به‌صورت شبانه‌روزی و با روحیه‌ای سرشار از تعهد و مسئولیت، در کنار جامعه هدف حضور دارند و خدمات ارزشمند آنان شایسته بالاترین سطح قدردانی و حمایت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین با اشاره به تداوم خدمت‌رسانی مجموعه بهزیستی در شرایط بحرانی و روزهای دشوار، خاطرنشان کرد: عملکرد جهادی کارکنان این سازمان در دوران جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، جلوه‌ای روشن از تعهد، ایثار و مسئولیت‌پذیری خدمتگزاران نظام اسلامی بود که بدون وقفه در کنار مردم، به‌ویژه افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های نیازمند، به ارائه خدمات ادامه دادند.

در ادامه این دیدار، همایون عمودی‌زاده مدیرکل بهزیستی لرستان، گزارشی از مهم‌ترین عملکردها، برنامه‌ها و خدمات این سازمان ارائه کرد و گفت: خدمات سازمان بهزیستی تنها به افراد دارای معلولیت محدود نمی‌شود، بلکه بخش گسترده‌ای از خدمات این سازمان برای عموم مردم نیز قابل استفاده است.

وی افزود: ارائه خدمات مشاوره فردی و خانوادگی، مشاوره پیش از ازدواج، غربالگری و معاینات رایگان بینایی کودکان، خدمات اورژانس اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، سالمندان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانبخشی و ده‌ها خدمت تخصصی دیگر، بخشی از مأموریت‌های سازمان بهزیستی است که به صورت مستمر در سراسر استان به جامعه ارائه می‌شود.

عمودی زاده همچنین با اشاره به وضعیت غیر قابل قبول مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی و ادارات دولتی تصریح کرد، مطابق آمار بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر معلول در کشور داریم که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت کشور را افراد دارای محدویت جسمی و حرکتی تشکیل می‌دهند که در صورت رعایت نکردن دستورالعمل‌ها و قوانین مناسب سازی، بزرگترین گروه اقلیت جامعه از جمله جانبازان، معلولان و سالمندان از حقوق شهروندی خود بی‌نصیب شده و برای حضور در اجتماع با مشکلات عدیده‌ای مواجهه خواهند شد.

وی با اشاره به موضوع مناسب‌سازی و تاکید بر چند وجهی بودن آن گفت: مناسب‌سازی همکاری فرابخشی مجموعه‌ای از ادارات را می‌طلبد. با توجه به اینکه فرهنگ‌سازی در مورد ضرورت مناسب‌سازی بصورت جدی و فراگیر انجام نگرفته است.

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