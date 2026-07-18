استانداری هرمزگان اعلام کرد:
اصابت پرتابههای دشمن به مناطقی در شهرستانهای سیریک و حاجیآباد
استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیهای به حملات مجدد دشمن در 2 شهرستان این استان اشاره داشته و اعلام کرد: دشمن آمریکایی در ادامه حملات نظامی خود، بامداد روز یکشنبه 28 تیر ماه مناطقی در حوالی شهرستانهای سیریک و حاجیآباد را هدف حملات خود قرار داد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در ساعت 01:30 بامداد یکشنبه 28 تیر ماه منطقهای در حوالی شهرستان سیریک هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفته است. همچنین در ساعت 02:10 بامداد یکشنبه 28 تیر ماه منطقهای در حوالی شهرستان حاجیآباد هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی واقع شده است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در حملات جدید دشمن آمریکایی به شهرستانهای سیریک و حاجیآباد تاکنون هیچگونه تلفات انسانی و یا خسارت به زیرساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشده است. جزئیات بیشتر این حملات نظامی پس از تکمیل بررسیها و ارزیابیهای میدانی از سوی مراجع ذیربط اعلام خواهد شد.
استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود به شنیده شدن صداهای انفجار در مناطقی که هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفته بود اشاره کرده و در این خصوص آورده است: همچنین منابع رسمی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بخشهایی از شهرستانهای سیریک و حاجیآباد واقع در استان هرمزگان گزارش دادهاند.