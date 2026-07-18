به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در ساعت 01:30 بامداد یکشنبه 28 تیر ماه منطقه‌ای در حوالی شهرستان سیریک هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفته است. همچنین در ساعت 02:10 بامداد یکشنبه 28 تیر ماه منطقه‌ای در حوالی شهرستان حاجی‌آباد هدف حمله نظامی دشمن آمریکایی واقع شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در حملات جدید دشمن آمریکایی به شهرستان‌های سیریک و حاجی‌آباد تاکنون هیچگونه تلفات انسانی و یا خسارت به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است. جزئیات بیشتر این حملات نظامی پس از تکمیل بررسی‌ها و ارزیابی‌های میدانی از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود به شنیده شدن صداهای انفجار در مناطقی که هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفته بود اشاره کرده و در این خصوص آورده است: همچنین منابع رسمی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بخش‌هایی از شهرستان‌های سیریک و حاجی‌آباد واقع در استان هرمزگان گزارش داده‌اند.

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