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مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد:

وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر در حوالی شهر سرگز استان هرمزگان

وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر در حوالی شهر سرگز استان هرمزگان
کد خبر : 1815171
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مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.7 ریشتر ساعت 00:16:06 بامداد یکشنبه 28 تیر ماه، حوالی شهر سرگز از توابع شهرستان حاجی‌آباد در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به کانون این زمین‌لرزه اشاره شده و در این خصوص آمده است: کانون زمین‌لرزه شهر سرگز در عرض جغرافیایی 27.85 درجه و طول جغرافیایی 56.76 درجه و همچنین در عمق 22 کیلومتری زمین ثبت شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: مرکز این زمین‌لرزه در 14 کیلومتری شهر سرگز از توابع شهرستان حاجی‌آباد، 41 کیلومتری شهر تخت از توابع شهرستان بندرعباس و همچنین 47 کیلومتری شهر زیارتعلی از توابع شهرستان رودان قرار داشته است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه خود به فاصله این زمین‌لرزه تا مرکز هرمزگان اشاره کرده و آورده است: فاصله مرکز زمین‌لرزه تا شهرستان بندرعباس 88 کیلومتر و تا شهرستان کرمان 272 کیلومتر اعلام شده است.

در اطلاعیه مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ذکر شده است: تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از زمین‌لرزه شهر سرگز منتشر نشده و بررسی‌های میدانی توسط دستگاه‌های اجرایی مسئول در دست انجام است.

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