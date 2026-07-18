به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به کانون این زمین‌لرزه اشاره شده و در این خصوص آمده است: کانون زمین‌لرزه شهر سرگز در عرض جغرافیایی 27.85 درجه و طول جغرافیایی 56.76 درجه و همچنین در عمق 22 کیلومتری زمین ثبت شده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: مرکز این زمین‌لرزه در 14 کیلومتری شهر سرگز از توابع شهرستان حاجی‌آباد، 41 کیلومتری شهر تخت از توابع شهرستان بندرعباس و همچنین 47 کیلومتری شهر زیارتعلی از توابع شهرستان رودان قرار داشته است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در اطلاعیه خود به فاصله این زمین‌لرزه تا مرکز هرمزگان اشاره کرده و آورده است: فاصله مرکز زمین‌لرزه تا شهرستان بندرعباس 88 کیلومتر و تا شهرستان کرمان 272 کیلومتر اعلام شده است.

در اطلاعیه مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ذکر شده است: تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از زمین‌لرزه شهر سرگز منتشر نشده و بررسی‌های میدانی توسط دستگاه‌های اجرایی مسئول در دست انجام است.

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