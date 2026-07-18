استانداری هرمزگان تذکیب کرد:
صحت نداشتن اصابت پرتابههای دشمن به شهرستان جاسک و جزیره سیری
استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیهای شایعات منتشرشده در فضای مجازی را تکذیب کرده و اعلام داشت: در چند ساعت اخیر هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت در شهرستان جاسک و جزیره سیری دریافت نشده است. شهروندان به شایعات توجهی نداشته باشند و اخبار را تنها از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی، تاکنون و در چند ساعت اخیر هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت در شهرستان جاسک و جزیره سیری دریافت نشده است. بر همین اساس از شهروندان تقاضا میشود برای دسترسی به اخبار و اطلاعات، به منابع خبری رسمی و معتبر مراجعه کنند.
استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود بر ضرورت حفظ آرامش عمومی تأکید کرده و در این خصوص آورده است: انتشار و بازنشر اخبار تأیید نشده مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و موجب تشویش اذهان عمومی میشود. در این راستا از شهروندان انتظار میرود از دامن زدن به شایعات موجود و انتشار اخبار بیاساس با جدیت خودداری کنند.