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استانداری هرمزگان تذکیب کرد:

صحت نداشتن اصابت پرتابه‌های دشمن به شهرستان جاسک و جزیره سیری

صحت نداشتن اصابت پرتابه‌های دشمن به شهرستان جاسک و جزیره سیری
کد خبر : 1815153
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استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای شایعات منتشرشده در فضای مجازی را تکذیب کرده و اعلام داشت: در چند ساعت اخیر هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت در شهرستان جاسک و جزیره سیری دریافت نشده است. شهروندان به شایعات توجهی نداشته باشند و اخبار را تنها از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: برخلاف اخبار منتشر شده در فضای مجازی، تاکنون و در چند ساعت اخیر هیچ گزارشی مبنی بر وقوع اصابت در شهرستان جاسک و جزیره سیری دریافت نشده است. بر همین اساس از شهروندان تقاضا می‌شود برای دسترسی به اخبار و اطلاعات، به منابع خبری رسمی و معتبر مراجعه کنند.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود بر ضرورت حفظ آرامش عمومی تأکید کرده و در این خصوص آورده است: انتشار و بازنشر اخبار تأیید نشده مصداق بارز نشر اکاذیب بوده و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. در این راستا از شهروندان انتظار می‌رود از دامن زدن به شایعات موجود و انتشار اخبار بی‌اساس با جدیت خودداری کنند.

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