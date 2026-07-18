دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:
دولت هرچه سریعتر بدهیهای خود را به تأمین اجتماعی بپردازد/ بیتوجهی به آینده تأمین اجتماعی عواقب سنگینی برای کشور دارد
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گردهمایی بزرگ کارگران شاغل و بازنشسته به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، با ایراد سخنانی تند و بیپرده، نسبت به وضعیت بحرانی و مرز ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی هشدار داد و با انتقاد شدید از دستاندازیهای مداوم دولتها به صندوق کارگران، انفعال مسئولان و نادیده گرفتن صاحبان اصلی این سازمان، خواستار پرداخت فوری بدهیهای کلان دولت بر اساس نرخ تورم، توقف بذل و بخششهای غیرقانونی از جیب کارگران و اصلاح ساختار درمانی استان اصفهان شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، حمیدرضا امینی عصر امروز در این مراسم که با حضور پرشور کارگران و بازنشستگان اصفهانی برگزار شد، سخنان خود را با انتقاد از نگاه ابزاری دولتمردان به صندوق تأمین اجتماعی آغاز کرد و گفت: متأسفانه دولتمردان ما به غلط تصور میکنند هر کجا در بودجه و برنامههای خود کم میآورند، باید به صندوق تأمین اجتماعی دستاندازی کنند. این سازمان ملک شخصی دولتها نیست، بلکه حاصل قطرهقطره عرق جبین کارگرانی است که سالها حق بیمه پرداخت کردهاند تا در روزگار پیری و از کارافتادگی از مزایای آن بهرهمند شوند، نه اینکه امروز برای ابتداییترین حقوق خود با کوهی از مشکلات دستوپنجه نرم کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با ارائه آمار تکاندهنده از ناترازی مالی این سازمان اظهار داشت: در حال حاضر، درآمد سازمان تأمین اجتماعی حدود ۱۸۰ همت (هزار میلیارد تومان) است، در حالی که هزینههای جاری و تعهدات آن به ۲۲۰ همت رسیده است. این شکاف عمیق ۴۰ هزار میلیارد تومانی و ناترازی شدید، نتیجه مستقیم عملکرد دولتها و تحمیل سیاستهای نادرست بر این سازمان است. چرا قانون را در خصوص تأمین اجتماعی رعایت نمیکنید؟ چرا هر دولتی که روی کار میآید، بدون در نظر گرفتن منابع مالی، عدهای جدید را خارج از ضوابط سر سفره تأمین اجتماعی مینشاند؟
وی با اشاره به بدهی نجومی دولت به این سازمان افزود: دولت بیش از هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است. مطالبه صریح و بدون لکنت جامعه کارگری و بازنشستگان از دولت این است: با پرداخت واقعی و بهروز این بدهی کلان بر اساس نرخ تورم جامعه، این سازمان را از خطر سقوط و ورشکستگی حتمی نجات دهید. ارزش ریالی این بدهی به دلیل تورم سرسامآور روزبهروز افت میکند و عدم پرداخت به موقع آن، جنایت در حق نسلهای آینده کارگری است؛ چرا که این سازمان سرمایهای برای فرداهای کشور نیز هست، اما با روند فعلی، هیچ آینده روشنی نمیتوان برای آن متصور بود.
امینی در ادامه با به چالش کشیدن مصوبه افزایش سن بازنشستگی تصریح کرد: چطور به خود اجازه میدهید بدون ایجاد زیرساختها، سن بازنشستگی را افزایش دهید؟ ابتدا امنیت اقتصادی جامعه را تأمین کنید، امنیت شغلی کارگر را برقرار سازید و بعد دست به چنین تصمیماتی بزنید. از سوی دیگر، امروز شاهد آن هستیم که عدهای خارج از ضوابط قانونی و با رانت، از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور استفاده میکنند، در حالی که حق کارگران واقعی که در کارگاههای سخت تن به کار میدهند و باید بازنشسته شوند، به راحتی پایمال میشود. علاوه بر این سوءمدیریتها، کاهش نرخ جمعیت جوان کشور نیز به عنوان یک عامل ساختاری، تاترازی صندوق را تشدید کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با انتقاد تند از هزینهکردهای غیرمرتبط از منابع کارگران گفت: امروز اموال سازمان تأمین اجتماعی ناجوانمردانه به غارت میرود، چون عدهای به ناحق و بدون پرداخت حق بیمه واقعی، بر سر سفره کارگران نشستهاند. بدهکاری مربیان فوتبال خارجی و داخلی چه ربطی به صندوق تأمین اجتماعی دارد؟ به چه مجوزی پاداش تیم ملی فوتبال باید از جیب کارگران و بازنشستگانی پرداخت شود که برای خرید داروی خود ماندهاند؟ اگر مسئولان از این خواب غفلت بیدار نشوند، چنان چوبی از این سوءمدیریتها خواهند خورد که درد آن تا سالها بر پیکر کشور باقی خواهد ماند. در این میان، سازمان بازرسی کل کشور کجاست و چرا برای نظارت دقیق بر درآمدها و هزینههای تأمین اجتماعی ورود جدی نمیکند؟
امینی با گلایه شدید از رویکرد انفعالی برخی مدیران اظهار داشت: در خردادماه سال گذشته جلسهای با رئیس سازمان تأمین اجتماعی داشتیم و مقرر شد آقای سالاری شخصاً به اصفهان بیایند تا مشکلات استان را از نزدیک بررسی کنند؛ اما متأسفانه خلف وعده کردند و نیامدند. همینجا اعلام میکنم اگر ایشان به اصفهان نیایند و پاسخگوی مطالبات نباشند، عواقب هرگونه نارضایتی بر عهده خودشان است. شما حق ندارید برای تأمین اجتماعی تصمیم بگیرید بدون اینکه نظرات صاحبان اصلی آن یعنی جامعه کارگری را دخیل کنید. متأسفانه برخی افراد خوابهای بسیار بدی برای این سازمان دیدهاند که ما تا حدودی جلوی اجرای آنها را گرفتهایم، اما اوضاع نگرانکننده است.
وی به وخامت اوضاع درمانی جامعه کارگری در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: وضعیت خدمات درمانی تأمین اجتماعی در استان اصفهان رو به وخامت شدید گذاشته و گویی هیچ کاری از دست هیچکس در استان برنمیآید. ما با موضوع بیمه تکمیلی به شدت مشکل داریم؛ چرا که این یک هزینه اضافی و تحمیلی است که بدون ارائه خدمات شایسته از جیب کارگر کسر میشود. راهحل اساسی برای برونرفت از این وضعیت، ساخت سریع بیمارستان جدید تأمین اجتماعی در اصفهان است. پیشنهاد مشخص ما این است که اگر اموال مازاد سازمان از طریق قانون مولدسازی واگذار شود، منابع حاصل از آن باید مستقیماً برای ساخت این بیمارستان هزینه گردد.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در بخش پایانی سخنان خود، انگشت اتهام را به سمت درون جامعه کارگری نیز گرفت و با تأکید بر لزوم اتحاد ملی کارگران گفت: حرف آخر و تلخ من این است که مشکل اساسی خودمان هستیم. آنچه امروز به عنوان بلا بر سر کارگران و بازنشستگان میآید، ناشی از تفرقه و تصمیمات خودمان است. متأسفانه تشکلهای کارگری با وجود اهداف مشترک، با یکدیگر همصدا و متحد نیستند، در حالی که برای ایستادگی در برابر تضییع حقوقمان باید ید واحده باشیم. دومین اشکال ساختاری این است که نمایندگان کارگری در تصمیمگیریهای اساسی کشور و سازمان حضور ندارند و نظرات آنها کاملاً نادیده گرفته میشود. چرا در حلقه مشاوران استاندار اصفهان نباید یک مشاور کارگری از جنس خود کارگران حضور داشته باشد؟ مطالبه جدی ما حضور فعال و تاثیرگذار نمایندگان کارگری در تمامی فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری مرتبط با سرنوشت کارگران و صندوق تأمین اجتماعی است.