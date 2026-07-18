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فرمانده انتظامی اسفراین خبر داد:

قربانی شدن 18 رأس گوسفند به دلیل بی‌احتیاطی راننده کامیون در شهرستان اسفراین

قربانی شدن 18 رأس گوسفند به دلیل بی‌احتیاطی راننده کامیون در شهرستان اسفراین
کد خبر : 1815098
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فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی گفت: در پی وقوع حادثه رانندگی یک دستگاه کامیون ایسوز با گله‌ای از گوسفندان زنده در ابتدای روستای سارمران از توابع این شهرستان، 18 رأس گوسفند تلف شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد روهنا افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی یک دستگاه کامیون ایسوز با گله‌ای از گوسفندان زنده در ابتدای روستای سارمران از توابع شهرستان اسفراین، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 استان اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله مأموران پاسگاه انتظامی روستای سارمران به همراه کارشناسان پلیس راه، در محل وقوع حادثه حاضر شدند. مأموران علت حادثه را بی‌احتیاطی راننده کامیون به دلیل عدم توجه کافی به جلو تشخیص دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان داد گوسفندان هنگام عبور از حاشیه جاده با کامیون ایسوز برخورد کرده‌اند. در پی این حادثه 18 رأس گوسفند بر اثر شدت جراحات تلف و ذبح اسلامی شدند.

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