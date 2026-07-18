دستگیری عامل تیراندازی در ایلام

به گزارش ایلنا از ایلام، سرهنگ بهزاد بسطامی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح گرم در یکی از محلات شهرستان ایلام که منجر به مجروحیت یک شهروند شده بود،بلافاصله شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی ،مأموران کلانتری ۱۴ ایلام موفق شدند مخفیگاه ضارب را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه متهم در تحقیقات اولیه علت این اقدام مجرمانه را اختلافات شخصی عنوان کرد ،گفت فرد مجروح جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد و حال عمومی وی رضایت بخش گزارش شده است.

سرهنگ بسطامی با تاکید براینکه پلیس با هرگونه اقدامی که موجب سلب آسایش عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان شود،قاطعانه برخورد خواهد کرد،تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

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