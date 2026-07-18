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الزام ساختمان‌های اردبیل به رعایت ضوابط تردد توان‌یابان؛ برخورد قانونی با متخلفان

الزام ساختمان‌های اردبیل به رعایت ضوابط تردد توان‌یابان؛ برخورد قانونی با متخلفان
کد خبر : 1815012
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مشاور استاندار اردبیل در امور توان‌یابان و رئیس کمیته تخصصی مناسب‌سازی گفت: به‌منظور تسهیل در تردد و دسترسی‌پذیری برای توان‌یابان، جانبازان و سالمندان، رعایت استاندارد و مناسب‌سازی در ساختمان‌ها ضرورت دارد.

به گزارش ایلنا، عظیم قهرمانی در نشست احداث و بازسازی ساختمان‌ها با کاربری عمومی اظهار کرد: رعایت اصول مناسب‌سازی در ساختمان‌ها از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی باید از زمان صدور پروانه احداث تا صدور پایان کار مورد توجه قرار گیرد. 

وی افزود: این ضوابط باید با رعایت تمام اصول ساختمان‌سازی و مناسب‌سازی استانداردهای مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و نظارت کامل مجری انجام گیرد. 

مشاور استاندار اردبیل در امور توان‌یابان و رئیس کمیته تخصصی مناسب‌سازی ادامه داد: صدور پایان کار برای اماکن عمومی بدون در نظر گرفتن و اجرای ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت توسط بازرسی کل استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 

قهرمانی با بیان اینکه ساختمان‌هایی که با عنوان ساختمان پزشکان احداث شده، باید اصول مناسب‌سازی را رعایت کنند، گفت: اینگونه امکان عمومی باید توسط شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق دستورالعمل صادره در خصوص مناسب‌سازی نظارت و تایید شود. 

وی تصریح کرد: پارکینگ عمومی «طوی» واقع در سرچشمه اردبیل به‌منظور استفاده راحت برای توان‌یابان، جانبازان و سالمندان در نظر گرفته شده است.

مشاور استاندار اردبیل در امور توان‌یابان و رئیس کمیته تخصصی مناسب‌سازی بیان کرد: این پارکینگ با مشارکت شهرداری اردبیل و با راه‌اندازی آسانسور، تجهیز سرویس‌های بهداشتی و اختصاص نزدیک‌ترین محل برای توان‌یابان به‌طور استاندارد مناسب‌سازی شده است.

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