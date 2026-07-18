دوومیدانیکاران پسر اردبیل با کسب هفت مدال در مسابقات استعدادیابی منطقه ۲ کشور درخشیدند
دوومیدانیکاران نونهال و نوجوان پسر استان اردبیل در مسابقات استعدادیابی منطقه ۲ کشور با کسب چهار مدال طلا، ۲ مدال نقره و یک مدال برنز و قرار گرفتن در جایگاه پنجم تیمی، عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتند.
به گزارش ایلنا، این رقابتها با حضور ۷۵ ورزشکار از استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و گیلان، در ورزشگاه باغشمال تبریز برگزار شد.
در ماده ۱۰۰ متر نونهالان، پرهام عسگری با ثبت زمان ۱۲.۳۱ ثانیه به مقام نخست و مدال طلا دست یافت.
در ماده ۱۱۰ متر با مانع نوجوانان نیز عرفان طاهری با ثبت زمان ۲۶.۵۰ ثانیه عنوان نایبقهرمانی و مدال نقره را کسب کرد.
در بخش پرتابها، علیاصغر شاهی در پرتاب دیسک نوجوانان با رکورد ۵۵.۷۰ متر، امیرمحمد سربوطن در پرتاب وزنه نونهالان با رکورد ۱۳.۶۰ متر و امیررضا نورمحمدی در پرش طول نونهالان با رکورد ۵.۵۶ متر بر سکوی نخست ایستادند و مدال طلا را از آن خود کردند.
همچنین مهدی خدایی در پرتاب دیسک نونهالان با رکورد ۳۴.۳۰ متر موفق به کسب مدال نقره شد و حسین شاهعلیزاده نیز در پرتاب نیزه نونهالان با ثبت رکورد ۲۷.۶۳ متر مدال برنز این رقابتها را به دست آورد.
در پایان مسابقات، تیم دوومیدانی استان اردبیل با کسب ۳۹ امتیاز در جایگاه پنجم منطقه ۲ کشور قرار گرفت.