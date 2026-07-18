به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، صنعتگران قزوینی امروز در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قزوین در اعتراض به عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان، خواستار تغییر رویه این شرکت در مدیریت مصرف شده‌اند. آن‌ها معتقدند که برنامه‌های فعلی نه تنها با واقعیت تولید هماهنگ نیست، بلکه به زیرساخت‌های واحدهای صنعتی آسیب جدی وارد می‌کند.

با این حال، اصلی‌ترین گله‌مندی صنعتگران شیوه اعمال خاموشی‌های اجباری است. به گفته مهدی رجبی، نماینده بخش خصوصی در شورای گفتگوی استان قزوین قطعی‌های روزانه که به دو ساعت متوالی می‌رسد، بحرانی برای خطوط تولیدی است که عمدتاً از دستگاه‌های سانتریفیوژ استفاده می‌کنند.

او تصریح کرد: ژنراتورهای بزرگ و همه دستگاه‌های ما حالت سانتریفیوژ دارند و برای راه‌اندازی مجدد حدود 10 دقیقه زمان نیاز دارند و این یعنی از دست رفتن دو نیم‌ساعت طلایی تولید در هر روز.

قطعی 2 ساعته برق به صنایع آسیب می‌زند

این تولیدکننده صنعت قارچ با اشاره به خسارت‌های جبران‌ناپذیر این روش اضافه کرد: «این قطع و وصل‌های مکرر علاوه بر کاهش تولید، استهلاک دستگاه‌ها را به شدت افزایش داده و هزینه‌های تعمیرات را سر به فلک می‌کشد و در همین چند روز اخیر دو دستگاه ما سوخت».

رجبی در جواب سؤال استاندار که گفت مگر به شما اطلاع‌رسانی نشده، بیان کرد: متأسفانه تا امروز به ما اطلاع‌رسانی نشده است و واقعیت این است که این قطع‌برق‌های دوساعته آسیب خیلی‌بدی به صنایع می‌زند.

انتقاد استاندار از اطلاع‌رسانی شرکت توزیع برق

محمد نوذری، استاندار قزوین هم در این جلسه هم از شیوه اطلاع‌رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین انتقاد کرد و گفت: بر اساس اطلاعات موجود، خاموشی‌ها در استان قزوین بدون اطلاع‌رسانی دقیق و برنامه‌ریزی قبلی اعمال می‌شود.

او خطاب به مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قزوین گفت: نسبت به سال گذشته در بحث اطلاع‌رسانی خوب عمل نکردید.

همچنین رجبی، نماینده بخش خصوصی اعتقاد دارد که با یک هماهنگی ساده و اعلام زمان دقیق قطعی، می‌توان تا حد زیادی از این آسیب‌ها کاست.

او پیشنهاد کرد که به جای قطعی‌های روزانه و مخرب، برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که واحدهای صنعتی با اطلاع قبلی و در زمان‌های مشخص، برنامه تولید خود را تنظیم کنند.

از سوی دیگر، یوسف اینانلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین پیشنهاد داد که صنایع برای رهایی از بحران قطعی برق روی سوله‌های خود نیروگاه خورشیدی نصب کنند و با هزینه کمتر برق خود را تأمین کنند.

لزوم اتخاذ رویکردی شفاف و همراه با کارشناسی دقیق در مدیریت مصرف

اما این انتقادات فعالان بخش خصوصی از مدیریت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در حالی مطرح می‌شود که به گفته منابع مطلع، خسارت ناشی از قطعی برق به صنایع در سال گذشته به رقم‌های نجومی رسیده و این روند تهدیدی جدی برای اشتغال و تولید استان محسوب می‌شود. فعالان صنعتی قزوین از مسئولان استانی می‌خواهند که هرچه سریع‌تر به این وضعیت پایان دهند و شرکت توزیع برق را ملزم به اتخاذ رویکردی شفاف و همراه با کارشناسی دقیق در مدیریت مصرف کنند، پیش از آنکه کارخانه‌های استان یکی‌یکی به دلیل فرسایش و ناترازی انرژی، تعطیل شوند.

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