خط ۳ متروی شیراز؛ محور همکاری تازه شهرداری و بنیاد نخبگان فارس

به گزارش ایلنا، در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز و بنیاد نخبگان فارس، جمعی از دانشجویان ممتاز و مستعدان برتر این بنیاد از پروژه خط ۳ متروی شیراز و ایستگاه شهید بهشتی بازدید کردند و با روند اجرای این پروژه و فناوری‌های به‌کاررفته در آن آشنا شدند.

به گزارش ایلنا، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز، با بیان اینکه این تفاهم‌نامه فراتر از یک همکاری اداری است، اظهار کرد: ظرفیت‌های علمی نخبگان استان می‌تواند به بازوی عملیاتی پروژه‌های بزرگ شهری تبدیل شود و در کنار تجربه مهندسان شهرداری، زمینه رفع چالش‌های فنی و ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها را فراهم کند.

محمد فرخ‌زاده با اشاره به اهمیت خط ۳ متروی شیراز افزود: این خط یکی از پروژه‌های راهبردی حمل‌ونقل عمومی در محور شمال‌غرب شیراز است که علاوه بر شهرک‌های پیرامونی، بخش قابل توجهی از ساکنان شهر صدرا را نیز پوشش خواهد داد. همچنین ایستگاه شهید بهشتی به‌عنوان نقطه اتصال حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری طراحی شده و در آینده به شبکه اتوبوس و تاکسی نیز متصل می‌شود.

در جریان این بازدید، کارشناسان و مهندسان پروژه، جزئیات فنی حفاری در محیط‌های متراکم شهری، فناوری‌های مورد استفاده در ساخت سازه‌های زیرزمینی و برنامه زمان‌بندی اجرای پروژه را برای دانشجویان تشریح کردند.

حبیب شریف، رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، نیز با تأکید بر اهمیت حضور نخبگان در پروژه‌های عمرانی گفت: پروژه‌هایی مانند خط ۳ مترو نمونه‌ای از توانمندی فنی کشور هستند و حضور دانشجویان در چنین طرح‌هایی، فرصتی برای پیوند دانش دانشگاهی با تجربه عملی است. بنیاد نخبگان فارس نیز آمادگی دارد از طریق این تفاهم‌نامه، راهکارهای علمی نخبگان را در اختیار مدیریت شهری قرار دهد.

بر اساس این گزارش، همکاری مشترک معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز و بنیاد نخبگان فارس با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه پروژه‌های زیرساختی، گامی در مسیر تحقق مدیریت شهری دانش‌بنیان و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در شیراز به شمار می‌رود.