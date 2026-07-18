وزش باد اردبیل را در می نوردد

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی استان اردبیل اظهار کرد: طی امروز و فردا آسمان استان صاف تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر پیش بینی می شود.

وی با بیان اینکه روزهای دوشنبه و سه شنبه آسمان غالب مناطق استان نیمه ابری در مناطقی ابری و در نواحی منتهی به استان گیلان، منطقه موران از شهرستان گرمی و مناطق شرقی شهرستان بیله سوار همراه با مه انتظار می رود، افزود: طی این مدت بارش قابل ملاحظه ای در سطح استان انتظار نمی رود، تنها از شرایط فصلی و محلی در بعدازظهر امروز در مناطق کوهستانی استان افزایش ابر و رگبار پراکنده احتمال می رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پیش بینی خفیف بارش باران طی روز دوشنبه در مناطقی از استان ادامه داد: طی امروز تغییرات خاص دمائی در سطح استان انتظار نمی رود. در روز یکشنبه دمای هوا 2 تا 3 درجه نسبت به امروز افزایش خواهد یافت.

کوهی خاطرنشان کرد: طی پنج روز آینده، باد شرقی (گاهی جنوب شرقی تا شمالی) در غالب مناطق استان خواهد وزید، بیشینه سرعت باد استان در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب بوده، که در مناطق مرکزی و جنوبی گاهی 25 تا 45 کیلومتر بر ساعت نیز انتظار می رود.

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