به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمد برسلانی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه برنامه‌های اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در دو حوزه «نرم‌افزاری» و «سخت‌افزاری» دنبال می‌شود، اظهار کرد: بخش سخت‌افزاری مربوط به تکمیل موزه فرهنگی دفاع مقدس است که اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش می‌کنیم با تأمین اعتبار از محل خیران و مولدسازی، ۴۰ درصد باقی‌مانده نیز تکمیل شود.

وی افزود: به دلیل نوسانات قیمت‌ها امکان اعلام رقم دقیق اعتبار مورد نیاز وجود ندارد، زیرا بخش عمده هزینه‌های باقی‌مانده مربوط به تولید آثار هنری، محتوای نمایشی و اجرای المان‌های موزه است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به طراحی کتیبه ورودی موزه گفت: در این کتیبه نام تمامی ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید استان مازندران ثبت خواهد شد و تلاش داریم با مشارکت شهرستان‌ها، هزینه ثبت نام شهدای هر شهرستان توسط همان شهرستان تأمین شود.

برسلانی با بیان اینکه موزه دفاع مقدس مازندران با وسعت ۶۰ هکتار، بزرگ‌ترین موزه دفاع مقدس کشور است، ادامه داد: این مجموعه شامل ۳۶ هکتار فضای آبی و ۲۴ هکتار فضای خشکی است و با تکمیل سد لاستیکی، امکان استقرار شناورها، قایق‌ها و ایجاد فضایی فرهنگی، معنوی و گردشگری نیز فراهم خواهد شد.

وی اظهار کرد: در بخش محتوایی، شخصیت‌های شاخص دفاع مقدس استان از جمله فرماندهان و شهدای برجسته در قالب آثار هنری و نمایشگاهی معرفی خواهند شد و برای اجرای این بخش نیز از ظرفیت شهرستان‌ها استفاده می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: استفاده از کد QR برای معرفی بخش‌های مختلف موزه، روایتگری دیجیتال و همچنین ایجاد امکان عکس یادگاری با شهدا از طریق هوش مصنوعی از برنامه‌های این مجموعه است.

برسلانی از تولید سالانه حدود ۷۰ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس خبر داد و افزود: این آثار با همکاری نویسندگان استان و با محوریت فرماندهان، شهدا، ایثارگران و رزمندگان تدوین می‌شود و بخشی از آن نیز به حوزه کودک و نوجوان اختصاص دارد. همچنین تبدیل کتاب‌ها به نسخه صوتی و استفاده از آن‌ها در تولید آثار سینمایی و مستند در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان گفت: تاکنون از مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ مدخل پیش‌بینی‌شده، حدود ۵۰۰ مدخل تکمیل شده و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها، ۷۰۰ مدخل باقی‌مانده نیز تدوین شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران همچنین از اجرای برنامه‌های جهاد تبیین خبر داد و گفت: تاکنون حدود یک‌هزار و ۱۰۰ نفر در این حوزه آموزش دیده‌اند و با برگزاری همایش‌ها، رزمایش‌های عملی و دوره‌های آموزشی، تلاش می‌شود در برابر جنگ شناختی و عملیات روانی دشمن، روشنگری مؤثری صورت گیرد.

برسلانی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: تولید کلیپ‌های معرفی موزه، انتشار محتوای روایتگری در فضای مجازی، فعال‌سازی ظرفیت گردان‌های سایبری و همکاری نزدیک با رسانه‌ها از اولویت‌های این اداره‌کل است تا ظرفیت‌های موزه دفاع مقدس بیش از گذشته به مردم معرفی شود.

وی با اشاره به استقبال از موزه دفاع مقدس مازندران گفت: این مجموعه همه‌روزه به جز روزهای جمعه از ساعت ۷ تا ۱۴ به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان است و گروه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و مردمی می‌توانند با هماهنگی قبلی از خدمات روایتگری و بازدید تخصصی بهره‌مند شوند.

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