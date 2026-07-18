در نامهای به وزیر کار؛
نماینده شیراز خواستار رسیدگی فوری به مطالبات بازنشستگان شد
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات بازنشستگان کشوری، بهویژه فرهنگیان بازنشسته، شد.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری در این نامه که همراه با نامه مدیر کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان فارس برای احمد میدری ارسال شده است، با تأکید بر ضرورت توجه به دغدغههای جامعه بازنشستگان، خواستار صدور دستور لازم برای بررسی و پیگیری این مطالبات شد.
وی با بیان اینکه مطالب مطرحشده بخش مهمی از دغدغههای جامعه بزرگ بازنشستگان را منعکس میکند، تصریح کرد: رسیدگی به این مطالبات میتواند نقش مؤثری در ارتقای معیشت، منزلت و امنیت خاطر بازنشستگان داشته باشد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس، رفع نواقص اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی بیمه تکمیلی درمان مطابق احکام قانونی، تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت مطالبات معوق، رعایت الزامات قانونی در تعیین افزایش سالانه حقوق متناسب با نرخ تورم، فراهم شدن زمینه برگزاری نشست نمایندگان کانونهای بازنشستگی با مسئولان ذیربط و بررسی موضوع ارتقای جایگاه صندوق بازنشستگی کشوری را از مهمترین مطالبات مطرحشده در این نامه برشمرد.
قادری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از این مطالبات مستند به قوانین و مقررات کشور است، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست با قید فوریت، دستور بررسی موضوعات مطرحشده و اتخاذ تصمیمات لازم برای تحقق مطالبات قانونی بازنشستگان کشوری را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کند.
وی در پایان با قدردانی از توجه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مطالبات بازنشستگان، ابراز امیدواری کرد با پیگیری و اقدامات مؤثر، مشکلات این قشر فرهیخته و خدمتگزار کشور هرچه سریعتر برطرف شود.