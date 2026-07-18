مهاجرانی در دیدار با خانواده شهدای حملات هوایی آمریکا در خوزستان: با عزت از گردنه تاریخی عبور خواهیم کرد
سخنگوی دولت در دیدار با خانواده شهیدان ایرج سردارپور و اصغر سردارپور، با گرامیداشت یاد شهدا، بر قدردانی دولت از ایثار خانوادههای شهدا تأکید کرد و گفت: همانگونه که کشور با عزت از هشت سال دفاع مقدس عبور کرد، از شرایط کنونی نیز با عزت عبور خواهد کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پیش از ظهر امروز (شنبه) در دیدار با خانواده شهیدان حملات هوایی آمریکا، شهید ایرج سردارپور و شهید اصغر سردارپور، که با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: این شهدای بزرگوار در ماه محرم، راه و آرمان امام حسین (ع) و خاندان ایشان را ادامه دادند.
وی خطاب به خانوادههای شهدا با اشاره به صبر و استقامت آنان گفت: از دست دادن عزیزان، بهویژه برای همسران و خانوادهها، بسیار دشوار است، اما شهید ایرج سردارپور پیشتر نیز با حضور در میدان ایثار و جانبازی، مسیر فداکاری را آغاز کرده بود و این بار آن را به پایان رساند.
سخنگوی دولت افزود: از دست دادن عزیزان سخت است، اما همه میدانیم که فداکاری برای ایران، مردم، عزت کشور و اسلام ارزش والایی دارد و خانوادههای شهدا با صبری زینبگونه این مصیبت را تحمل میکنند. امیدواریم خداوند به همه آنان صبر و اجر عنایت کند.
مهاجرانی همچنین با بیان اینکه رئیسجمهور دستور داده است از خانوادههای شهدا دلجویی و قدردانی شود، تصریح کرد: از سوی رئیسجمهور مأمور شدم تا ضمن ابلاغ پیام سپاس و قدردانی، بر رسیدگی ویژه به خانوادههای شهدا تأکید کنم. البته استاندار خوزستان نیز پیگیر مسائل این خانوادهها هستند، اما مقرر شده این توجه بهصورت ویژهتری دنبال شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران همانگونه که دوران هشت سال دفاع مقدس را با عزت پشت سر گذاشت، از شرایط کنونی نیز سربلند عبور کند و مسیر پیشرو با عزت و اقتدار ایران به پایان برسد.