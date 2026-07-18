به گزارش ایلنا، قربان کاجی در تشریح این اخبار اظهار کرد: با حمایت‌ها و همراهی محمود صفری، شهردار اردبیل و اعضای شورای اسلامی شهر، طی یک سال گذشته شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در ایستگاه‌های آتش‌نشانی بودیم.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته و با تشکر از حمایت‌های شهردار اردبیل، تصریح کرد: در راستای به‌روزرسانی ناوگان و ماشین‌آلات امدادی، تنها در یکسال اخیر، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است تا آمادگی سازمان در مواجهه با حوادث در حساس‌ترین لحظات، به بالاترین سطح ممکن برسد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل، همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ سلامت نیروهای عملیاتی، افزود: با نگاهی ویژه شهردار اردبیل به سلامت و ایمنی آتش‌نشانان، در سال‌جاری مبلغ ۱۵ میلیارد تومان نیز جهت ارتقای تجهیزات فردی و حفاظتی نیروها صرف شده است تا مأموران ما با بهره‌گیری از استانداردهای بالا، با ایمنی کامل در محل حادثه حضور یابند.

کاجی ادامه داد: به‌منظور افزایش سطح خدمات‌رسانی و پاسخگویی مطلوب به شهروندان، علاوه بر جذب نیروهای متخصص از طریق آزمون‌های استخدامی، طی دو ماه آینده، ایستگاه شماره ۸ نیز به‌طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید که این ایستگاه نقش مؤثری در پوشش گسترده‌تر خدمات ایمنی در سطح شهر خواهد داشت.

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