به گزارش ایلنا، نبی اله یزدی با بیان اینکه سیاست قاطعانه این سازمان در صیانت از انفال و امنیت غذایی استان است تصریح کرد: با هدف اجرای دستورالعمل سازمان امور اراضی کشور مبنی بر تشدید نظارت‌ها و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مانور ماهانه طرح “حکاک” با محوریت شهرستان زرقان و با مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی و انتظامی استان برگزار شد.

این مقام مسئول گفت: در این عملیات که با نظارت فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان و با همکاری یگان‌های حفاظتی ۹ شهرستان، نیروی انتظامی، منابع طبیعی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان انجام شد، ۲۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در قالب باغ‌شهر شناسایی و قلع‌وقمع شد.

یزدی با اشاره به اینکه این اقدامات در مناطق تنگ‌چشمه، نَسِه و برآفتاب اجرایی شد، اضافه کرد: با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، پنج هکتار از اراضی که به‌صورت غیرقانونی دستخوش تغییر کاربری شده بود به حالت اولیه بازگردانده شد.

وی اظهار کرد: این طرح در راستای مقابله با سودجویان است و یگان حفاظت اراضی استان با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را در نطفه خنثی خواهد کرد.

رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تأکید بر استمرار این مانورها خاطرنشان کرد: برگزاری این عملیات‌های مشترک، هماهنگی بین‌دستگاهی را ارتقا داده و نقش مهمی در سرعت‌بخشی به شناسایی تخلفات و حفاظت از سرمایه‌های ارزشمند بخش کشاورزی ایفا می‌کند.

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