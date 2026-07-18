تخریب ۲۵ باغشهر غیرمجاز در ۵ هکتار از اراضی فارس
رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آزادسازی ۵ هکتار از اراضی کشاورزی در حریم شهرهای زرقان و لپویی با اجرای موفقیتآمیز مانور عملیاتی طرح “حکاک” خبر داد.
به گزارش ایلنا، نبی اله یزدی با بیان اینکه سیاست قاطعانه این سازمان در صیانت از انفال و امنیت غذایی استان است تصریح کرد: با هدف اجرای دستورالعمل سازمان امور اراضی کشور مبنی بر تشدید نظارتها و پیشگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، مانور ماهانه طرح “حکاک” با محوریت شهرستان زرقان و با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی و انتظامی استان برگزار شد.
این مقام مسئول گفت: در این عملیات که با نظارت فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان و با همکاری یگانهای حفاظتی ۹ شهرستان، نیروی انتظامی، منابع طبیعی، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان انجام شد، ۲۵ مورد ساختوساز غیرمجاز در قالب باغشهر شناسایی و قلعوقمع شد.
یزدی با اشاره به اینکه این اقدامات در مناطق تنگچشمه، نَسِه و برآفتاب اجرایی شد، اضافه کرد: با اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، پنج هکتار از اراضی که بهصورت غیرقانونی دستخوش تغییر کاربری شده بود به حالت اولیه بازگردانده شد.
وی اظهار کرد: این طرح در راستای مقابله با سودجویان است و یگان حفاظت اراضی استان با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز را در نطفه خنثی خواهد کرد.
رئیس امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تأکید بر استمرار این مانورها خاطرنشان کرد: برگزاری این عملیاتهای مشترک، هماهنگی بیندستگاهی را ارتقا داده و نقش مهمی در سرعتبخشی به شناسایی تخلفات و حفاظت از سرمایههای ارزشمند بخش کشاورزی ایفا میکند.