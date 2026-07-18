مردم تکاب باید ثمرات فعالیت معادن را در زندگی خود لمس کنند

به گزارش ایلنا، رضا رحمانی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معدن آق‌دره شهرستان تکاب، با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای بخش معدن، اظهار کرد: اقدامات توسعه‌ای استان و آثار مثبت فعالیت‌های اقتصادی و معدنی باید به‌درستی برای مردم تبیین شود و در این مسیر، رسانه‌ها نقش مهمی در روایت صحیح خدمات و دستاوردهای انجام‌شده دارند.

وی افزود: معادن امروز می‌توانند منشأ آبادانی، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی باشند و مدیریت استان از فعالیت‌های معدنی که در چارچوب قانون و با رعایت الزامات زیست‌محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی انجام شود، حمایت می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان در فعالیت‌های معدنی، ادامه داد: شرکت‌های معدنی باید تدارکات، خدمات و بخش قابل توجهی از نیازهای خود را از داخل استان تأمین کنند و در حوزه اشتغال نیز استفاده از نیروهای بومی، به‌ویژه جوانان شهرستان تکاب، در اولویت قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی معادن نیز گفت: مردم مناطق معدن‌خیز باید آثار فعالیت‌های معدنی را به‌صورت ملموس در زندگی خود مشاهده کنند و این آثار باید در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی نمود پیدا کند.

وی همچنین تأمین مسکن کارگری را از دیگر اولویت‌های مدیریت استان عنوان کرد و افزود: تأمین مسکن کارگران در چارچوب قانون نهضت ملی مسکن، حمایت از جامعه کارگری و رفع دغدغه‌های این قشر، نقش مهمی در پایداری تولید و توسعه اقتصادی دارد و مدیریت استان با تمام ظرفیت برای تحقق این هدف تلاش خواهد کرد.

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