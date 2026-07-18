آتشسوزی محدوده دهشیخ مهار شد/ مشارکت یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس در عملیات اطفا
معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس از حضور و مشارکت نیروهای یگان حفاظت این ادارهکل در عملیات اطفای حریق محدوده دهشیخ خبر داد و گفت: این آتشسوزی با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و مردم منطقه مهار شد و از گسترش آن به مناطق مجاور جلوگیری به عمل آمد.
به گزارش ایلنا، جواد فاتحی با قدردانی از تلاشهای نیروهای یگان حفاظت ادارهکل راه و شهرسازی فارس در جریان این حادثه اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت این ادارهکل با وجود محدودیت امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق، با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در محل حادثه حضور یافتند و در کنار سایر دستگاههای اجرایی و نیروهای امدادی، در عملیات کنترل و مهار آتش مشارکت کردند.
وی افزود: عملیات اطفای حریق با هماهنگی و همکاری نیروهای آتشنشانی، محیط زیست، نیروهای امدادی، مردم منطقه و سایر عوامل حاضر در محل انجام شد و پس از تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، آتشسوزی مهار شد.
معاون املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: هماهنگی میان دستگاههای مسئول و حضور بهموقع نیروهای امدادی و مردمی، نقش مؤثری در کنترل این حادثه و جلوگیری از سرایت آتش به مناطق پیرامونی داشت.
فاتحی در پایان از تلاشهای نیروهای یگان حفاظت ادارهکل راه و شهرسازی فارس، آتشنشانی، محیط زیست، نیروهای امدادی و مردم منطقه که در عملیات اطفای این حریق مشارکت داشتند، قدردانی کرد.