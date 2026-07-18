خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی محدوده ده‌شیخ مهار شد/ مشارکت یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس در عملیات اطفا

آتش‌سوزی محدوده ده‌شیخ مهار شد/ مشارکت یگان حفاظت راه و شهرسازی فارس در عملیات اطفا
کد خبر : 1814837
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان فارس از حضور و مشارکت نیروهای یگان حفاظت این اداره‌کل در عملیات اطفای حریق محدوده ده‌شیخ خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و مردم منطقه مهار شد و از گسترش آن به مناطق مجاور جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش ایلنا، جواد فاتحی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی فارس در جریان این حادثه اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت این اداره‌کل با وجود محدودیت امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اطفای حریق، با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در محل حادثه حضور یافتند و در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و نیروهای امدادی، در عملیات کنترل و مهار آتش مشارکت کردند.

وی افزود: عملیات اطفای حریق با هماهنگی و همکاری نیروهای آتش‌نشانی، محیط زیست، نیروهای امدادی، مردم منطقه و سایر عوامل حاضر در محل انجام شد و پس از تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، آتش‌سوزی مهار شد.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و حضور به‌موقع نیروهای امدادی و مردمی، نقش مؤثری در کنترل این حادثه و جلوگیری از سرایت آتش به مناطق پیرامونی داشت.

فاتحی در پایان از تلاش‌های نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل راه و شهرسازی فارس، آتش‌نشانی، محیط زیست، نیروهای امدادی و مردم منطقه که در عملیات اطفای این حریق مشارکت داشتند، قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل