مدیرکل بهزیستی فارس مطرح کرد؛
مسیر تحول خدمات اجتماعی با مشارکت مردم و توسعه زیرساختها ادامه دارد
مدیرکل بهزیستی استان فارس با ارائه گزارشی از برنامههای هفته بهزیستی، این هفته را فرصتی برای تبیین عملکرد و تجدید عهد با رسالت سازمان بهزیستی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیبپذیر دانست.
وی افزود: در هفته بهزیستی امسال تلاش کردیم با اجرای مجموعهای گسترده از برنامههای عمرانی، تخصصی، فرهنگی، اجتماعی و توانمندسازی، گامهای مؤثری در توسعه خدمات و افزایش رضایتمندی جامعه هدف برداریم. این هفته را با غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی آغاز کردیم تا یادآور باشیم که خدمت صادقانه به مردم، ادامه همان مسیر ارزشمند ایثار و مسئولیتپذیری است.
مدیرکل بهزیستی فارس توسعه زیرساختهای تخصصی را یکی از مهمترین اولویتهای این سازمان عنوان کرد و گفت: در همین راستا، مراکز جدیدی به شبکه خدمات بهزیستی استان افزوده شد که از جمله آنها میتوان به مرکز شبانهروزی نگهداری بیماران اعصاب و روان «حامی» در شهرستان ممسنی، مراکز سالمندان «امام علی (ع)» در کازرون، «نسیم»، «اقبال» و «مادربزرگ» در شیراز، مرکز روزانه توانبخشی کودکان «شهراز» و مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی «رویش» اشاره کرد. راهاندازی این مراکز، گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات تخصصی، افزایش دسترسی جامعه هدف و توسعه متوازن خدمات در سراسر استان است.
گودرزی با تأکید بر رویکرد توانمندسازی اقتصادی مددجویان اظهار داشت: در حوزه توانمندسازی اقتصادی نیز معتقدیم حمایت زمانی ارزشمند است که به استقلال و خوداتکایی منجر شود. به همین دلیل، افتتاح همزمان واحدهای مسکونی ویژه جامعه هدف در کنار راهاندازی کارگاه سفالگری و فروشگاه عروسکسازی در شهرستان کازرون، نمونهای از پیوند میان تأمین مسکن و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است. همچنین توسعه مشاغل خرد، حمایت از طرحهای بازیافت، تسهیل پرداخت تسهیلات اشتغال و تقویت کسبوکارهای کوچک، بخشی از برنامههایی بود که با هدف توانمندسازی اقتصادی مددجویان دنبال کردیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فناوری و پیشگیری گفت: آغاز به کار سامانه پیامکی کشوری ویژه افراد ناشنوا و کمشنوا، رونمایی از سامانههای ملی «مراقب همراه» و «دستهای مهربان» در شهرستان نیریز و همچنین واگذاری پنج دستگاه پیشرفته غربالگری بینایی و شنوایی به شهرستانهای بیضاء، بختگان، داراب، آباده و سرچهان، همزمان با سیامین سال اجرای برنامه ملی غربالگری، نشاندهنده اهتمام ما به توسعه خدمات هوشمند، پیشگیرانه و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات سلامتمحور است.
مدیرکل بهزیستی فارس مناسبسازی محیط شهری را از دیگر محورهای مهم برنامههای هفته بهزیستی برشمرد و افزود: برگزاری سیوششمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی استان، پیگیری اعطای نشان ملی دسترسپذیری و تأکید بر رفع موانع فیزیکی، بخشی از تلاشهای ما برای ایجاد محیطی ایمن، قابل دسترس و عادلانه برای همه شهروندان است. همچنین اجرای رژه خودروهای اورژانس اجتماعی، برگزاری تورهای رسانهای و معرفی خدمات تخصصی سازمان، نقش مؤثری در افزایش آگاهی عمومی نسبت به مأموریتها و ظرفیتهای بهزیستی داشت.
گودرزی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم و جامعه هدف ادامه داد: در کنار این اقدامات، ارتباط مستقیم با مردم و جامعه هدف را نیز با جدیت دنبال کردیم. دیدارهای چهرهبهچهره با مددجویان، بازدید از مراکز و منازل خانوادههای تحت پوشش، استقرار میزهای خدمت در مصلاهای نماز جمعه سراسر استان، ارائه خدمات مشاورهای از طریق اتوبوسهای اورژانس اجتماعی در جوار حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)، اجرای طرح «میزبان کوچولو» و برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال میان فرزندان خانههای کودک و نوجوان و تیم مدیران بهزیستی، جلوهای از باور ما به خدمترسانی مردممحور، صمیمانه و مبتنی بر کرامت انسانی بود.
وی با جمعبندی عملکرد هفته بهزیستی تصریح کرد: بر این باورم که دستاوردهای هفته بهزیستی ۱۴۰۵ تنها به افتتاح چند پروژه یا اجرای چند برنامه محدود نمیشود؛ بلکه نشاندهنده عزم جدی بهزیستی فارس برای توسعه خدمات تخصصی، تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش مشارکتهای مردمی و حرکت به سمت توانمندسازی پایدار جامعه هدف است.
مدیرکل بهزیستی فارس در پایان با قدردانی از همراهان این مجموعه گفت: از همه همکاران پرتلاش، خیرین، شرکای اجتماعی، سازمانهای مردمنهاد، دستگاههای اجرایی و رسانههای همراه که در تحقق این برنامهها نقشآفرینی کردند، صمیمانه قدردانی میکنم. اطمینان دارم با همدلی، مدیریت میدانی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، مسیر تحول در خدمات اجتماعی را با قدرت ادامه خواهیم داد تا بتوانیم بیش از پیش در تحقق شعار «بهزیستی کنار مردم» موفق باشیم.