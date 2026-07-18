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مدیرکل کار اردبیل خبر داد:

ثبت بیش از ۳۶۹۵ جوینده کار در سامانه جستجوی شغلی استان طی سه ماهه نخست ۱۴۰۵

ثبت بیش از ۳۶۹۵ جوینده کار در سامانه جستجوی شغلی استان طی سه ماهه نخست ۱۴۰۵
کد خبر : 1814823
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، از ثبت تعداد 3695 مورد اطلاعات جویندگان و فرصت‌های شغلی در سامانه جستجوی شغلی این استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا،  بهروز رحیم زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار به‌روز شده، در بازه زمانی فروردین تا خرداد ماه سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۶۹۵ کارجو با ثبت مشخصات خود در سامانه جست‌وجوی شغلی، گام نخست را برای ورود به بازار کار برداشته‌اند. در سمت مقابل، ۱۱۹ کارفرمای فعال در استان نیز با اعلام نیازهای نیروی انسانی خود، تعداد ۳۲۷ فرصت شغلی معادل با ۲۵۳۱ ظرفیت شغلی (مجموع تعدد نیروی مورد نیاز) را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

وی در تشریح فرآیند تطبیق نیروی کار با نیاز بازار افزود: پس از انجام فرآیند تخصصی تطبیق مهارت‌ها و رزومه جویندگان با نیازهای شغلی اعلام‌شده توسط کارفرمایان بخش خصوصی، خوشبختانه شاهد عملکرد مؤثری در حوزه معرفی و گزینش نیرو بوده‌ایم. به گونه‌ای که از مجموع ۱۰۰۵ نفر از کارجویانی که به واحدهای تولیدی و خدماتی استان معرفی شده‌اند، تعداد ۴۸۰ نفر موفق به عقد قرارداد کاری و اشتغال پایدار شده‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با تأکید بر اینکه این دستاورد نشان‌دهنده عزم جدی این اداره کل در راستای ساماندهی بازار کار است، خاطرنشان کرد: تسهیل ارتباط مستقیم میان کارجو و کارفرما و کاهش نرخ بیکاری از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند سامانه جستجوی شغلی، از اولویت‌های محوری ما در استان است.

رحیم زاده در پایان ضمن قدردانی از همکاری کارفرمایان و جویندگان کار، از تمامی متقاضیان اشتغال و واحدهای تولیدی دعوت کرد تا با ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات در این سامانه، از خدمات رایگان و تخصصی این بستر برای یافتن شغل مناسب یا تأمین نیروی متخصص استفاده کنند و ابراز اطمینان کرد که با تداوم این روند، آمار اشتغال استان در ماه‌های آینده با رشد همراه خواهد بود.

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خبرنگار : نسرین آذرکیش
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