میراث جهانی ساسانی فیروزآباد در مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس و سرپرست فرمانداری فیروزآباد در نشستی مشترک بر تسریع اجرای طرحهای حفاظت و مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی هرچه بیشتر مجموعه میراث جهانی ساسانی این شهرستان تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی فیروزآباد اظهار کرد: این شهرستان یکی از مهمترین کانونهای شکلگیری تمدن ساسانی و از شاخصترین مقاصد گردشگری تاریخی کشور است و علاوه بر پیشینه ارزشمند خود، در ۱۵ دیماه ۱۳۹۹ نیز بهعنوان شهر ملی دستبافتههای عشایری به ثبت رسیده است.
وی افزود: فیروزآباد در دوره اردشیر بابکان نخستین پایتخت ساسانیان بوده و مجموعه تاریخی آن شامل کاخ اردشیر، قلعه دختر، شهر گور، پل مهرنرسه، نقشبرجسته تاجگذاری اردشیر بابکان و نقشبرجسته پیروزی وی بر اردوان پنجم در تنگاب، بخشی از منظر باستانشناسی ساسانی فارس است که در سال ۱۳۹۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و امروز از مهمترین ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری ایران به شمار میرود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این مجموعه جهانی گفت: بهسازی و مناسبسازی مسیرهای دسترسی، نورپردازی آثار شاخص، ایجاد فضاهای خدماتی و رفاهی، راهاندازی ایستگاههای معرفی و اطلاعرسانی و همچنین مرمت، استحکامبخشی و پایش مستمر بناهای تاریخی، از مهمترین برنامههای این ادارهکل برای سال جاری در مجموعه میراث جهانی ساسانی فیروزآباد است.
در ادامه این نشست، محمدرضا ابراهیمی، سرپرست فرمانداری شهرستان فیروزآباد، با تأکید بر جایگاه کمنظیر این شهرستان در تاریخ ایران اظهار کرد: فیروزآباد به لحاظ غنای تاریخی و فرهنگی همتراز مهمترین شهرهای تاریخی فارس است و به دلیل شکلگیری نخستین پایتخت ساسانی در این منطقه، نیازمند توجه ویژه در حوزه حفاظت، مرمت، معرفی و توسعه زیرساختهای گردشگری است.
وی افزود: معرفی شایسته ظرفیتهای تاریخی فیروزآباد میتواند این شهرستان را به یکی از قطبهای اصلی گردشگری فرهنگی کشور تبدیل کند و این هدف، مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی برای حفاظت اصولی از آثار تاریخی و معرفی گسترده این میراث ارزشمند در سطح ملی و بینالمللی است.
ابراهیمی با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه حفاظت از میراث جهانی فیروزآباد گفت: عملیات حفاظت و مرمت کاخ اردشیر با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت اجرا شده است. همچنین پاکسازی محوطه این اثر جهانی از پوشش گیاهی مزاحم با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و اجرای نورپردازی کاخ اردشیر و محوطه پیرامونی آن با اعتباری حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به انجام رسیده است.
سرپرست فرمانداری فیروزآباد در پایان از آغاز مراحل اجرایی طرحهای جدید در این مجموعه جهانی خبر داد و گفت: ادامه عملیات حفاظت و مرمت کاخ اردشیر و قلعه دختر، اجرای پوشش حفاظتی و توسعه زیرساختهای گردشگری در محوطه تاریخی شهر گور از جمله پروژههای اولویتدار شهرستان است که هماکنون در مرحله تشریفات اداری و انعقاد قرارداد قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی وارد فاز اجرایی خواهد شد.