مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛
ثبت بیش از ۱۴ هزار درخواست مجوز کسبوکار در فارس طی خردادماه/ صدور ۸۶۴۸ مجوز از طریق درگاه ملی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از ثبت ۱۴ هزار و ۳۲۰ درخواست صدور مجوز کسبوکار در درگاه ملی مجوزها طی خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از این تعداد، ۸ هزار و ۶۴۸ درخواست به صدور مجوز منجر شده است.
به گزارش ایلنا، سعید تقیزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: در خردادماه سال جاری، ۱۴ هزار و ۳۲۰ درخواست صدور مجوز کسبوکار توسط متقاضیان استان فارس در درگاه ملی مجوزها ثبت شد که از این تعداد، ۸ هزار و ۶۴۸ فقره به صدور مجوز انجامید.
وی با بیان اینکه ۴ هزار و ۹۲۴ درخواست معادل ۳۴.۴ درصد از نوع ثبتمحور و ۹ هزار و ۳۹۶ درخواست معادل ۶۵.۶ درصد از نوع تأییدمحور بوده است، افزود: ۹۴.۵ درصد درخواستها از سوی اشخاص حقیقی، ۵.۵ درصد از سوی اشخاص حقوقی و چهار درخواست نیز توسط دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و اتباع خارجی حقوقی ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس درباره ترکیب جنسیتی متقاضیان نیز گفت: ۹ هزار و ۲۷۶ درخواست معادل ۶۵ درصد توسط مردان و ۵ هزار و ۴۴ درخواست معادل ۳۵ درصد توسط زنان ثبت شده است.
وی با اشاره به پرتقاضاترین مجوزهای تأییدمحور اظهار داشت: پروانه طبابت، مجوزهای کشاورزی در حوزه دامپروری و تولیدات دامی، کارت بازرگانی، پروانه کارآموزی وکالت (با آزمون) و پروانه کسب کشاورزی در حوزه باغداری از جمله پرمتقاضیترین مجوزها بودهاند. در این گروه، پروانه طبابت با ۷۸ درصد بیشترین نسبت صدور را داشته و پروانه کارآموزی وکالت (با آزمون) کمترین نسبت صدور را به خود اختصاص داده است.
تقیزاده ادامه داد: در بخش مجوزهای ثبتمحور نیز کسبوکارهای خانگی خیاطی لباس، پرورش قارچ، پرورش گوسفند و بز، پروانه کسب لودر سیار و بیل مکانیکی بیشترین تقاضا را داشتهاند. همچنین مجوزهای خیاطی، پرورش قارچ و پرورش گوسفند و بز با نرخ صدور ۱۰۰ درصدی، بالاترین میزان صدور را در این گروه ثبت کردهاند.
وی با اشاره به سهم دستگاههای اجرایی در ثبت درخواستها گفت: اتاق اصناف مرکز استان با ۳ هزار و ۵۰۳ درخواست، معادل ۲۴.۵ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲ هزار و ۴۴۴ درخواست، ادارهکل جهاد کشاورزی با یکهزار و ۶۵۴ درخواست، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت با ۹۷۱ درخواست و سازمان نظام پزشکی استان با ۸۳۵ درخواست در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: شهرستان شیراز با ثبت ۵ هزار و ۷۵۳ درخواست، معادل ۴۰.۱ درصد کل درخواستها، در صدر قرار دارد و پس از آن شهرستانهای مرودشت، کازرون، داراب، جهرم و آباده بیشترین تعداد درخواست را به خود اختصاص دادهاند.
وی درباره عملکرد دستگاهها در پاسخگویی به درخواستها نیز اظهار کرد: در گروه دستگاههای دارای بیشترین حجم درخواست، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با شاخص ۹۹.۸ درصد، بهترین عملکرد را در پاسخگویی بهموقع داشته و علاوه بر آن، با نسبت صدور ۹۷.۲ درصد، بیشترین میزان صدور مجوز را نیز به ثبت رسانده است. ادارهکل جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نیز در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
تقیزاده ادامه داد: در گروه دوم، ادارهکل دامپزشکی و سازمان نظام پزشکی فارس بالاترین شاخص پاسخگویی بهموقع را کسب کردهاند و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین سازمان نظام پزشکی با نسبت صدور ۷۳.۸ درصد، بالاترین عملکرد را در این گروه داشته است.
وی افزود: در گروه سوم نیز ادارهکل آموزش و پرورش، ادارهکل راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس، همگی موفق به کسب شاخص ۱۰۰ درصدی پاسخگویی بهموقع شدهاند. در این گروه نیز ادارهکل راه و شهرسازی با نسبت صدور ۲۵ درصد، بالاترین عملکرد را ثبت کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در پایان گفت: در ارزیابی شهرستانها از نظر پاسخگویی بهموقع، شهرستانهای رستم، مهر، کوهچنار، مرودشت، آباده و فسا بهترتیب رتبههای برتر را به خود اختصاص دادهاند.