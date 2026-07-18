مدیرکل امور مالیاتی فارس خبرداد؛
افزایش ۳۰ درصدی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان تیرماه
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از افزایش ۳۰ درصدی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابلبخشش تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: مودیانی که در این بازه زمانی بدهی مالیاتی خود را بهصورت نقدی پرداخت یا تعیین تکلیف کنند، میتوانند از حداکثر تسهیلات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری با اشاره به بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، تسهیل در تسویه بدهیهای مالیاتی، حمایت از واحدهای آسیبدیده از جنگ و تشویق مودیان به انجام بهموقع تکالیف قانونی، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی قابلبخشش افزایش یافته است.
وی افزود: بر اساس این بخشنامه، مودیانی که تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به پرداخت نقدی بدهی مالیاتی خود اقدام کنند یا فاقد بدهی بابت اصل مالیات و جرایم غیرقابلبخشش باشند، از ۳۰ درصد افزایش اختیار بخشودگی جرایم نسبت به درصدهای تعیینشده در دستورالعمل مربوط برخوردار خواهند شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان فارس ادامه داد: همچنین مودیانی که تا پایان تیرماه موفق به استفاده از این فرصت نشوند، از ۳۱ تیر تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ نیز در صورت پرداخت نقدی یا نداشتن بدهی، میتوانند از ۲۰ درصد افزایش اختیار بخشودگی جرایم بهرهمند شوند.
منتظری با تأکید بر اینکه افزایش ۳۰ درصدی به معنای افزایش اختیار بخشودگی نسبت به درصدهای مقرر در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ است، خاطرنشان کرد: میزان نهایی بخشودگی هر مودی بر اساس نوع جریمه، سال عملکرد یا دوره مالیاتی، وضعیت پرونده و رعایت ضوابط و مقررات تعیین خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به محدود بودن زمان اجرای این تسهیلات، از مودیان مالیاتی استان خواست با مراجعه به ادارات امور مالیاتی، در مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهیهای مالیاتی خود اقدام کنند تا از حداکثر ظرفیت بخشودگی جرایم بهرهمند شوند.