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کشف ۱۵ مورد انشعاب غیرمجاز آب در روستای بودجه عالیشان اصلاندوز

کشف ۱۵ مورد انشعاب غیرمجاز آب در روستای بودجه عالیشان اصلاندوز
کد خبر : 1814808
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مدیر امور آب و فاضلاب اصلاندوز از کشف ۱۵ مورد انشعاب غیرمجاز آب در روستای بودجه عالیشان اصلاندوز خبر داد.

به گزارش ایلنا، حاجی زاده در جریان بازدید از  محدوده بودجه عالیشان اظهار کرد: این عملیات با هدف صیانت از منابع آب، جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی و حفظ حقوق مشترکان قانونی انجام شد.

وی ادامه داد: پس از شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم برای جمع‌آوری انشعابات و پیگیری پرونده‌های مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

امور آب و فاضلاب اصلاندوز  ضمن تأکید بر برخورد قانونی با استفاده‌کنندگان از انشعابات غیرمجاز، از شهروندان  درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از شبکه توزیع آب، موضوع را به شماره 122 اطلاع دهند.     

 

 

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