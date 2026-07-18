هشدار اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در خصوص خطر شیوع بیماری تب برفکی به دامداران

به گزارش ایلنا، با توجه به مخاطرات بهداشتی و اقتصادی بیماری تب برفکی بر صنعت دامداری و دامپروی و در راستای پیشگیری از بیماری و گسترش آن؛ روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل با صدور اطلاعیه ای ضمن اعلام خطر در استان و هشدار جدی به دامداران و فعالان حوزه دامپروری از عموم دامداران خواست هر چه سریع تر دام های خود را بر علیه این بیماری واکسینه کنند.

در این اطلاعیه آمده است با تمهیدات انجام شده واکسن این بیماری به اندازه کافی تامین شده و در کلیه مراکز مایه کوبی و درمانگاههای بخش غیر دولتی و خصوصی دامپزشکی موجود است و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و دامداران می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز مایه کوبی محل اقامت؛ دام های خود را واکسینه کنند.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است بررسی های میدانی نشان می دهد دامداران به دلایل مختلف رغبتی به این کار نشان نمی دهند که این عدم همکاری در تزریق واکسن قطعا منجر به شیوع و آسیب پذیری جدی جمعیت دامی در برابر این بیماری خواهد شد بنابراین با مد نظر قرار دادن ضرر و زیان اقتصادی ناشی از تلفات دام ها در برابر این بیماری انتظار می رود دامداران هشدارهای دامپزشکی را جدی گرفته تا از شیوع مجدد آن پیشگیری شود.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان در ادامه این اطلاعیه تاکید کرده است کنترل و پیشگیری از این بیماری جزء با حمایت، همکاری و مشارکت دامداران میسر نیست و مهمترین راه جلوگیری از شیوع آن ایجاد ایمنیت در دامها از طریق مایه کوبی است و انجام برنامه های بهداشتی و امنیت زیستی و قرنطینه ای نیز از عوامل موثر در برنامه های کنترل این بیماری است.

در این اطلاعیه از دامداران و فعالان این حوزه درخواست شده از جابجائی و نقل و انتقال بی ضابطه دام ها خارج از نظارت و کنترل بهداشتی دامپزشکی جدا خودداری نمایند و حمل و نقل هر گونه دام فقط با اخذ مجوز های بهداشتی و قرنطینه ای دامپزشکی انجام شود.

روابط عمومی دامپزشکی در ادامه اطلاعیه آورده است بیماری تب برفکی که در اصطلاح محلی به بیماری « داباغ » معروف است یکی از مهم ترین، مسری ترین و خسارت بارترین بیماری دامی در دامهای زوج سم است که موجب کاهش تولیدات دامی شده و در موارد شدید در دام های جوان با مرگ ناگهانی و تلفات بالا خود را نشان می دهد علیرغم اینکه این بیماری قابل انتقال به انسان نیست ولی ویروس آن به اندازه ای قوی و سریع الانتشار است که خیلی زود و راحت به دامهای سالم از طریق بزاق دهان هوا و حتی فضولات حیوان آلوده سرایت می کند.

بر اساس اعلام این روابط عمومی شماره تلفن 33394800 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل برای دریافت گزارشات مردمی منظور شده است.

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