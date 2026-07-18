۳ هکتار از پوشش گیاهی حیات وحش میانکاله طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، از مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در پوشش گیاهی پناهگاه حیات وحش میانکاله در شهرستان بهشهر خبر داد.

وی گفت: این آتش‌سوزی که از صبح امروز بر اثر خطای انسانی در محدوده علفزار و ساززار منطقه آغاز شده بود، به دلیل وزش شدید باد گسترش یافت و حدود ۳ هکتار از پوشش گیاهی پناهگاه را درگیر کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: عملیات مهار و اطفای حریق پس از ساعت‌ها تلاش مستمر نیروهای امدادی، عملیاتی و داوطلبان مردمی، حوالی ساعت ۲۰ امروز با موفقیت به پایان رسید.

محمدی با اشاره به گستردگی عملیات اظهار کرد: برای کنترل این حریق، ۱۶۰ نیروی متخصص و امدادی در قالب ۳۲ تیم عملیاتی به منطقه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، آتش‌نشانی شهرداری‌های خلیل‌شهر، رستم‌کلا، بهشهر، ونکا و بندر امیرآباد، جمعیت هلال احمر، خط لوله نفت، راهداری و گروه‌های مردمی محلی مشارکت داشتند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران تصریح کرد: همچنین یک فروند بالگرد برای پشتیبانی هوایی عملیات به کار گرفته شد و حضور میدانی مدیرکل مدیریت بحران استان، فرماندار بهشهر و مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در محل حادثه، روند مدیریت و تسریع عملیات اطفای حریق را تسهیل کرد.

وی با تأکید بر اینکه بررسی دقیق علت وقوع حادثه ادامه دارد، از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به گرمای هوا و خشکی پوشش گیاهی، از هرگونه اقدامی که موجب بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی شود، خودداری کنند.

انتهای پیام/