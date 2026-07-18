مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
جلوگیری از تغییر کاربری بیش از ۱۵ هزار کیلومترمربع از اراضی حاصلخیز و باغی لرستان
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و سامانههای نوین پایش، ۱۵ هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع از اراضی حاصلخیز و باغی استان تحت نظارت و رصد دقیق قرار گرفتهاند تا از هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و تعرض به اراضی کشاورزی و باغی جلوگیری شود.
به گزارش ایلنا، علی کردعلیوند امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایش گسترده اراضی کشاورزی و باغات لرستان در سهماهه نخست امسال، از برخورد قاطع با تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان خبر داد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از منابع پایدار تولید در بخش کشاورزی، افزود: در سهماهه ابتدایی سال جاری، اولویت اصلی مدیریت امور اراضی، نظارت مستمر بر وضعیت اراضی کشاورزی بود تا اطمینان حاصل شود که این سرمایههای ارزشمند ملی، در مسیر صحیح تولید و توسعه قرار دارند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: این پایشها که با همکاری کارشناسان و استفاده از ابزارهای مختلف صورتگرفته، به ما امکان داده است تا وضعیت موجود را بهصورت دقیق و لحظهای رصد کرده و هرگونه تخلف یا تغییر کاربری غیرمجاز را بهسرعت شناسایی و نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام کنیم.
کردعلیوند تصریح کرد: در مجموع، ۱۳ هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع از اراضی کشاورزی و باغی در سراسر استان در این بازه زمانی مورد پایش قرار گرفتهاند. این نظارت فراگیر، بهویژه در مناطقی که پتانسیل بالاتری برای تغییر کاربری غیرمجاز دارند، با جدیت بیشتری دنبال شده است.
وی با اشاره به نقش مؤثر پایش در جلوگیری از زمینخواری و حفظ اراضی برای نسلهای آینده، بیان کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی، بهخصوص در شرایطی که امنیت غذایی و خودکفایی از اولویتهای کشور است، اهمیت حیاتی دارد. از همین رو، ما مصمم هستیم با تقویت سامانههای پایش و افزایش گشتهای نظارتی، با قاطعیت با هرگونه اقدام سودجویانه که منجر به تخریب این اراضی شود، برخورد کنیم.