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یک مقام مسئول خبر داد؛

پلمب بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان دوررد

پلمب بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در شهرستان دوررد
کد خبر : 1814780
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دادستان عمومی و انقلاب دورود از پلمب بیش از ۳۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی روز شنبه بیست و هفتم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگاران از پلمب بیش از ۳۰ واحد صنفی، بهداشتی و درمانی متخلف از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان دورود خبر داد. 

وی گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت شهروندان، با انجام بازدیدهای مشترک توسط دستگاه‌های نظارتی، شبکه بهداشت و سایر مراجع ذی‌ربط، تخلفات بهداشتی تعدادی از واحدهای صنفی، بهداشتی و درمانی محرز و با دستور قضایی نسبت به پلمب این واحدها اقدام شد. 

دادستان عمومی و انقلاب دورود با تأکید بر اینکه سلامت عمومی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: هرگونه اقدام یا فعالیتی که سلامت و بهداشت عمومی جامعه را تهدید کند، با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهد شد و در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت و در آخرین اقدام نه واحد صنفی پلمب شد. 

الماسی، از تمامی متصدیان واحدهای صنفی، بهداشتی و درمانی خواست ضمن رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی، نسبت به رفع نواقص و رعایت استانداردهای لازم اقدام کنند تا از برخوردهای قانونی بعدی جلوگیری شود.

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